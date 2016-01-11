فوز طلاب الجامعة الألمانية بالمركز الأول في مسابقة «هواوي ومبتكري المستقبل»

قامت شركة “هواوي مصر”، بإعلان فوز فريق “Ad Your Service” في المسابقة التي أقامتها الشركة لطلاب الجامعات بالتعاون مع الجامعة الألمانية في القاهرة “GUC”- منتصف نوفمبر الماضى، ومن خلال هذه المسابقة فقد حصل الفريق الفائز على رحلة إلى الصين وزيارة مقر شركة هواوي العالمية ولقاء قيادات الشركة، وقد أقيمت المسابقة للمرة الأولى في القاهرة تحت شعار “هواوي ومبتكري المستقبل”Huawei Future Innovators .

وتأتي المسابقة التي أطلقتها شركة هواوي لأعمال المستهلك، في إطار حرص الشركة على تشجيع الإبتكار والإبداع وريادة الأعمال بين طلبة الجامعات المصرية، وتهدف المسابقة إلى تطوير وتدريب الطلاب على مهارات التسويق والإبتكار، وعلى مدار مدة المسابقة تلقى الطلاب التدريب والتوجيه من خبراء “هواوي” في مصر، الذين تولوا قيادتهم وتوجيههم في تسليم المشاريع النهائية وتقديم الدعم لهم في التحضير لحفل العروض النهائية، وتم تقييم المشاريع المقدمة وإختيار الفائزين من خلال لجنة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة الألمانية في القاهرة “GUC” وخبراء من شركة هواوي لأعمال المستهلك.

> وقال جورج لي، مدير مكتب مصر لأجهزة المستهلك لشركة هواوي،: ‘‘مثل هذه النماذج الشابة المجتهدة تؤكد دائمًا على ثقة هواوي بقدرات جيل الشباب على تحقيق ما هو أفضل، وهو أيضًا ما يتماشى مع شعار هواوي “اجعله ممكنناً”Make it Possible ، وقد نظمت شركة هواوى لأجهزة المستهلك بمصر هذه المسابقة من أجل التواصل المباشر مع جيل الشباب وخاصة المبتكرين والمجتهدين منهم، فهواوى تهدف دائماً إلى تنمية وتطوير المجتمعات التي تتواجد بها”.