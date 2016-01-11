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صور| جنازة مهيبة لـ«صلاح عطية» مؤسس جامعة الأزهر بمحافظة الدقهلية

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صور| جنازة مهيبة لـ«صلاح عطية» مؤسس جامعة الأزهر بمحافظة الدقهلية صور| جنازة مهيبة لـ«صلاح عطية» مؤسس جامعة الأزهر بمحافظة الدقهلية

شيعت ظهر اليوم، عقب صلاة الظهر، جنازة  رجل الأعمال “صلاح عطية”، مؤسس جامعة الأزهر بـ”تفهنة الأشراف” بمحافظة الدقهلية، والذى توفى عن عمر ناهز الـ 70 عاما.

خرجت الجنازة من “المركز الإسلامي” بالمدينة، وشارك فيها الآلاف من المشيعين، ويقام العزاء بـ”تفهنا الأشراف” بالدقهلية غداً الثلاثاء.

ويعد “عطية” أبرز المشاركين في الأعمال الخيرية على مستوى الجمهورية في مجال التعليم الأزهري وبناء المساجد وغيرها، وقد بدء أعماله الخيرية في قريته “تفهنة الأشراف” بإقامة حضانة لتحفيظ الأطفال القرآن الكريم بالمجان، مع نقلهم من القرى المجاورة والتكفل بزي الحضانة، ثم بناء معهد ديني ابتدائي للبنين ثم آخر للبنات، ثم معهد إعدادي للبنات ثم آخر للبنين، ثم معهد أزهري ثانوي للبنات ثم آخر للبنين.

وبدء الراحل التفكير في إنشاء كلية جامعية للشريعة والقانون، تلاها كلية للتجارة بنات ثم كلية لأصول الدين ثم كليه للتربية، وأسهم أهالي القرية بالتبرع في إقامة تلك المنشآت حسب استطاعتهم، بداية من المشاركة في أعمال البناء إلي التبرع بالمال حسب الاستطاعة، وهكذا كلما توسع النشاط الإنتاجي توسع النشاط الاجتماعي.

 

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