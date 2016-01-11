دعوى قضائية تطالب بتكريم «مبارك» ووقف الأحكام الصادرة ضده

طالبت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بتكريم الرئيس المخلوع حسني مبارك والإفراج عنه بعفو رئاسي ووقف الأحكام الصادرة ضده.

حملت الدعوى رقم 14466 لسنة 70 قضائية وأقامها المواطن الأقصري محمود أبو الليل، وتعرضت صحيفة الدعوى لتاريخ الرئيس الأسبق، وخدمته للبلاد إلى أن تولى منصب نائب رئيس الجمهورية بقرار من الرئيس محمد أنور السادات.

وزعمت الدعوى أن مبارك تسلم الحكم، ومصر تعاني من البطالة والاسكان وكان تعداد السكان ٣٩ مليون وزاد إلى ٩٠ مليون وعمل الرئيس مبارك ــ طبقا لتوصيف الدعوى ـ على حل ازمة الاسكان قام فى هذه المرحلة ببناء اكثر من ١٠٠ مدينة سكنية واكثر من ٤٠٠٠ الف مصنع و مدارس وعدد كبير من المستشفيات والمكتبات.

وطالبت الدعوى بأن يشمل الحكم إلزام كافة الوزارات بكشف إنجازات مبارك.

يذكر أن حكما أصدرته محكمة النقض السبت الماضي بتأييد سجن مبارك نجليه، جمال وعلاء في القضية المعروفة إعلاميا بقضية القصور الرئاسية، وهو الحكم الذي يعني عدم تحلي مبارك بما حصل عليه من نياشين وأوسمة طبقا نلص المادة 25 من قانون العقوبات.