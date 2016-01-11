هجوم إرهابي يستهدف مبنى للمخابرات السعودية بقنابل حارقة

شن ملثمون هجوما بقنابل حارقة على مجمع للمخابرات في مدينة القطيف، شرق السعودية.

وأشار نشطاء، اليوم الإثنين، إلى أن الهجوم قد يكون ردا على إعدام الرياض لرجل الدين الشيعي نمر باقر النمر.

ونقلت شبكة “سكاي نيوز” عن متحدث باسم وزارة الداخلية السعودية، إن محاولة إرهابية فشلت في إحراق المبنى بالقنابل الحارقة، وتم اعتقال أحد المهاجمين.

وتم تداول مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، بتاريخ، 9 يناير الجاري، لملثمين يتحركون في الظلام، بينما يلقون قنابل حارقة فوق الجدار الخارجي الواقي للمبنى، وتم رصد انفجار القنابل الحارقة داخل المبنى، مما أدى لاندلاع النيران في شجرة.