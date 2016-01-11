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«العجاتي»: أجواء النصر التي يشهدها البرلمان تؤكد نزاهة الانتخابات

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«العجاتي»: أجواء النصر التي يشهدها البرلمان تؤكد نزاهة الانتخابات «العجاتي»: أجواء النصر التي يشهدها البرلمان تؤكد نزاهة الانتخابات

مجدي العجاتي

وجه مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية بمجلس النواب ، في كلمته بمجلس النواب بخالص التهنئة لرئيس البرلمان النائب علي عبدالعال ووكيليه النائب السيد الشريف والنائب سليمان وهدان ، متمنيًا لهم التوفيق في تلك المهمه التي وصفها بالشاقة ، قائلًا «هنيئًا لنا بكم .. وسنعمل جاهدينن للعمل على رفعة الوطن».

وأضاف العجاتي أن أجواء النصر التي يشهدها البرلمان تكشف عن حسن أداء الانتخابات، مشيرًا إلى نزاهة تلك الانتخابات ، مؤكدًا على أن الشعب هو صاحب السيادة وأن أفراد الشعب هم أصحاب الإرادة.

وأكد العجاتي على حرص على التحسين الأوضاع ، مشيرًا للجهد الذي تبذله الحكومة في تحسين الأوضاع الاقتصادية .

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