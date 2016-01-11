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غياب 20 نائب عن جلسة انتخاب الوكيل الثانى لمجلس نواب 2016

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غياب 20 نائب عن جلسة انتخاب الوكيل الثانى لمجلس نواب 2016 غياب 20 نائب عن جلسة انتخاب الوكيل الثانى لمجلس نواب 2016

سليمان وهدان وكيل مجلس النواب

غاب 20 نائب، مساء اليوم، عن ثانى جلسة لاختيار الوكيل الثاني لبرلمان 2016 ، والتى فاز بها النائب سليمان وهدان بـ 285صوتًا ، على نظيره النائب علاء عبد المنعم.

وتشهد ثانى جلسات مجلس النواب، المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، استمرار إجراءات انتخابات مقعد وكيل المجلس لانتخاب ثانى وكيلى المجلس.

وكانت أجريت عملية التصويت من قبل النواب لاختيار الوكيل الثانى للمجلس، منذ بداية الجلسة الثانية للبرلمان ظهر اليوم الإثنين، وذلك بعد فوز النائب السيد محمود الشريف، بمقعد الوكيل الأول للمجلس، بعد حصوله على 345 صوتًا، خلال انتخابات وكالة المجلس أمس الأحد، أولى جلسات المجلس، وتتم عملية الانتخاب عن طريق التصويت السرى المباشر فى القاعة الرئيسية بالمجلس.

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