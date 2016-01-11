غدًا.. ختام فعاليات المنتدي الفكري للفتاة المصرية في الوادي الجديد‎

صرح الكابتن يحيى دياب، مدير عام مديرية الشباب والرياضة في الوادي الجديد، أن تختتم محافظة الوادي الجديد، فعاليات المنتدى الفكري للفتاة المصرية غدًا الثلاثاء، والذي بدأ يوم 10 يناير الجاري، لمدة ثلاثة أيام تحت شعار “إيد على إيد نبنى مصر من جديد”.

ويهدف المنتدى إلى تدريب الفتيات على ترشيد استهلاك الكهرباء والطعام. وقال ‘‘ إن المنتدى الفكري للفتاة المصرية يأتي فى إطار خطة وزارة الشباب فى تنفيذ البرامج التدريبية للشباب والفتيات وتعزيز الثقافة المجتمعية لدى تلك الفئة العمرية الهامة’’.

أكد «دياب»، أن المديرية سوف تشارك بفوج مكون من 100 شاب وفتاة، فى برنامج “اعرف بلدك”، لمدينة شرم الشيخ، من الحادي عشر، وحتى الخامس عشر من الشهر الجاري، فى إطار تدعيم وتنشيط السياحة.​