ضابط شرطة يلتقط صورة «سيلفى» مع ضبطية «بانجو» بالشرقية

التقط عمرو السيد محمد، ضابط شرطة بمديرية أمن الشرقية صورة سيلفي، مع سيارة مسروقة عثر بداخلها على كميات كبيرة من نبات البانجو المخدر بمركز منيا القمح، ابتهاجا بما حققه، في واقعة تحدث للمرة الأولى بمحافظة الشرقية.

وكان الضابط الذي يعمل بوحدة مرور منيا القمح، يقود حملة مرورية لفحص تراخيص السيارات، ومتابعة الحالة المرورية، وأثناء استيقافه السيارة رقم 31402 نقل الإسماعيلية قيادة أحد الأشخاص فر هاربا، فور مشاهدته القوة تاركا السيارة، وبتفتيشها تبين أنها محملة بـ27 لفافة من ورق شكائر الأسمنت ملفوفة بالبلاستر بهم جميعًا نبات البانجو المخدر بإجمالي وزن 54 كيلو جراما.

وبالكشف عن السيارة تبين أنها تحمل شاسية رقم 5615099 موتور رقم 263633 ملك محمد غريب دمراني محمد، والمقيم الكيلو القنطرة غرب الإسماعيلية ومبلغ بسرقتها، وتحفظت قوات الأمن على السيارة والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر رقم 1538 لسنة 2016 جنح منيا القمح.