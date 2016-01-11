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مؤتمر الأفضل في العالم - نيمار عن: أمنية كوميدية خاصة وفخر التواجد بجوار الأروع

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مؤتمر الأفضل في العالم - نيمار عن: أمنية كوميدية خاصة وفخر التواجد بجوار الأروع مؤتمر الأفضل في العالم - نيمار عن: أمنية كوميدية خاصة وفخر التواجد بجوار الأروع

ما الشيء الذي يوجد في ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وتتمنى امتلاكه؟ سؤال أجاب عن البرازيلي الرائع نيمار دا سيلفا بطريقه خاصة قبل حفل الأفضل في العالم.

ساعات قليلة تفصلنا عن الحدث الأبرز في العالم. حفل الاتحاد الدولي السنوي في مدينة زيوريخ للإعلان عن جوائز العام.

اللاعب الأفضل والهدف الأفضل والموهبة الأفضل والتشكيل الأفضل في عام 2015.

وقبيل انطلاق الحفل عقد الثلاثي نيمار دا سيلفا وليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو مؤتمرا صحفيا للحديث عن الحدث المنتظر.

وكل ما يلي على لسان نيمار دا سيلفا.

"حسنا سأقول إنني أريد القدم اليسرى من ميسي والقدم اليمنى من رونالدو".

"ميسي ورونالدو صنعا التاريخ بكل تأكيد".

"لا أعلم إذا كنت بمستوى ميسي ورونالدو أم لا".

"ولكنني احترمهما جدا جدا ولذلك فخر كبير لي أن أتواجد هنا".

" يا له من فخر بالتواجد بجوار الرائع ميسي والرائع كريستيانو رونالدو".

"مراوغاتي موهبة من البداية، ولكن التدريب الجاد والكثير هو الأهم للعمل على تلك المهارة".

"أنا سعيد جدا بما قدمته العام الماضي".

"سعيد بالنتائج والتتويج بالبطولات والأهداف التي سجلتها".

"أود أن أشكر الجميع. ميسي وباقي اللاعبين. الجميع".

"بالنسبة لأول ترشح لي، أتمنى أن أعود مرة أخرى وأن يستمر فريقي بالفوز لي أعود هنا مجددا".

"نحن نؤدي بشكل مطلوب سواء مع النادي أو مع . والعمل المستمر هو من يساعد اللاعب".

"سأواصل فعل ذلك لأعود من جديد إلى هنا".

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فيديو اليوم السابع

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