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مصر ضيف الشرف في ملتقى «رواد صناعة السياحة والسفر» بـ«السعودية»

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مصر ضيف الشرف في ملتقى «رواد صناعة السياحة والسفر» بـ«السعودية» مصر ضيف الشرف في ملتقى «رواد صناعة السياحة والسفر» بـ«السعودية»

الدكتور هشام زعزوع، وزير السياحة

تشارك وزارة السياحة ممثلة فى هيئة تنشيط السياحة فى ملتقى رواد صناعة السياحة والسفر بالسعودية والمزمع عقده خلال يومى 15و16 من يناير الجارى تحت رعاية هيئة السياحة والتراث .

ويستضيف الملتقى هذا العام كضيف الشرف حيث أنه تم تخصيص جزء هام من المعرض للجناح المصرى متضمناً عدد من شركات السياحة المصرية وعدد من منتجعات الغردقة ومرسى علم والاقصر واسوان وشرم الشيخ.
> وتشارك هيئة التنشيط  وفق بيان لوزارة السياحة  بوفد يضم سامى محمود رئيس هيئة تنشيط السياحة وأحمد على مدير المكتب السياحى فى أبوظبى .

ومن جانبه قال سامى محمود رئيس هيئة تنشيط السياحة أن الملتقى يُعد فرصة جيدة لتعريف المجتمع السعودى على الوجهات والمقاصد السياحية المصرية الفريدة، مشيرا إلى دعوة الجالية المصرية للتعرف عن قرب على المنتجعات والمناطق السياحية التى لم يتم تقديمها من قبل.

وأضاف محمود أنه سيتم تنفيذ حملة إعلانية عن الملتقى فى أهم قنوات التلفزيون فى المنطقة العربية وكذلك المولات التجارية بالرياض وعلى مواقع التواصل الاجتماعى، لافتا إلى حضور عدد كبير من رجال الأعمال وقطاع السياحة فعاليات الملتقى بما يشكل أهمية لمشاركة الهيئة فى تلك الفعاليات.
> وسيفتتح الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والاثار هذا الحدث الهام لأنه اول ملتقي سياحي متخصص يخاطب الجمهور والشركات السياحية والفنادق يقام في مدينة الرياض ويساند مصر سياحيا.
> كما يعد هذا الملتقي من اهم الفعاليات التي ستساهم في دفع حركة السياحة الي مصر قبل اجازة الربيع المدرسية في شهر مارس (10 أيام) وهي عطلة عائلية تبحث فيها العائلات عن مقصد خارج المملكة للسفر العائلي مما يحقق اعلي الفرص في التسويق السياحي لمصر.

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