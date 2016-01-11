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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا صحواً إلى غائم جزئي، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، ومن المتوقع أن تنشط رياح الشمال وتزداد كميات السحب تدريجيا فوق البحر مع صباح الغد الباكر، كما تزداد الرطوبة النسبية خلال ساعات الليل وصباح الغد الباكر على المناطق الداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

الرياح.. شمالية شرقية / شمالية غربية / 10 - 20/25 كم/ساعة على اليابسة & 15 - 35 كم/ساعة فوق البحر، تزيد إلى 30 - 45 كم/ساعة فوق البحر مع صباح الغد الباكر.

البحر .. متوسط يضطرب مع صباح الغد الباكر  .. بارتفاع قدم إلى قدمين وثلاثة أقدام قرب الساحل ومن ثلاثة الى خمسة أقدام بالعمق يزيد الى أربعة وستة الى سبعة أقدام مع صباح الغد الباكر  .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة الثانية و3 دقائق مساء وأدنى جزر عند الساعة السابعة و57 دقيقة مساء.

                            درجات الحرارة           نسب الرطوبة.
> المدينة                    العظمى   الصغرى        العليا      الدنيا.
> أبوظبي                    24      16              90       35 .
> دبي                        24      18              85       35 .
> الشارقة                   25       15              90       40.
> عجمان                    24       17             85       35.
> أم القيوين                24        15             85       35 .
> رأس الخيمة             25        13             90       40 .
> الفجيرة                   26       19              75       40.
> العين                     25       13              95       30 .
> ليوا                       25      13               95       35 .
> الرويس                  23      16               90       45 .
> السلع                    23       17               90       50.
> دلما                      23      18               85       55 .
> طنب الصغرى          22      18               85       55 .
> طنب الكبرى            22      18               85       55 .
> أبوموسى               23       19               85       50.

 

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