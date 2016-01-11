أخبار عاجلة

القاهرة أبوظبي: أسرار وكواليس الكرة المصرية - الجمعة 07 أبريل 2017 -
10 تصريحات × 24 ساعة -
بفضل «الخلطة السرية».. الأهلي يتفوق على «عمالقة أوروبا» -
«بوجلبان»: كوليبالي يشبه فلافيو.. ومعلول يؤدي رغم الضغوط الإعلامية -
مساء dmc - ابراهيم سرحان " ثانون الضرائب ألزم الشركات بعدم قبول الشيكات " -
مساء dmc - عاكف مغربي " لدينا 20 مليون بطاقة بنكية في مصر " -
مساء dmc - حازم حجازي " 14 % من المصريين لديهم حسابات بنكية " -
مساء dmc - د.محمد معيط " وزارة المالية لا تدخر جهدا لتعويض السنوات التي مرت بدون تطوير " -
دول الخليج ترحب بالضربة الأمريكية على القاعدة الجوية السورية -
القاهرة أبوظبي: مجموعة من أجمل أهداف النجم محمود الخطيب "بيبو الكرة المصرية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

علاء عبد المنعم مهنئًا «وهدان» بعد فوزه بوكالة المجلس : النتيجة أظهرت روح ديمقراطية بالمجلس

Google+ Print
علاء عبد المنعم مهنئًا «وهدان» بعد فوزه بوكالة المجلس : النتيجة أظهرت روح ديمقراطية بالمجلس علاء عبد المنعم مهنئًا «وهدان» بعد فوزه بوكالة المجلس : النتيجة أظهرت روح ديمقراطية بالمجلس

النائب علاء عبد المنعم – أرشيفية

هنئ النائب علاء عبد المنعم، سليمان وهدان على فوزه بمنصب الوكيل الثاني لمجلس النواب، وأكد أن ‘‘ المسألة اليوم ليست مسألة مناصب بل مسألة ، وأظهرت النتيجة روح الديمقراطية التي نتمتع بيها في المجلس ونتمنى أن تسود مصر’’.

وأضاف النائب عب المنعم،‘‘ أنا سعيد بالنتيجة أكبر سعادة لأنها أثببت بحق أن في برلمان مصر رجال بحق، وقولت أنها منافسة شريفة ومنحنا الشعب ثقة’’.

وأكمل «عبد المنعم»، قائلًا: ‘‘ أيها الأخوة أعضاء برلمان مصر نحن جميعًا مسؤولون عن الدفاع عن المجلس وكرمته وأن نثبت أن في مصر بعد الثورة برلمان محترم ويحترم إرادة الجماهير’’.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
القاهرة أبوظبي: أسرار وكواليس الكرة المصرية - الجمعة 07 أبريل 2017

القاهرة أبوظبي: أسرار وكواليس الكرة المصرية - الجمعة 07 أبريل 2017

مساء dmc - عاكف مغربي " لدينا 20 مليون بطاقة بنكية في مصر "

مساء dmc - عاكف مغربي " لدينا 20 مليون بطاقة بنكية في مصر "

مساء dmc - حازم حجازي " 14 % من المصريين لديهم حسابات بنكية "

مساء dmc - حازم حجازي " 14 % من المصريين لديهم حسابات بنكية "

القاهرة أبوظبي: مجموعة من أجمل أهداف النجم محمود الخطيب "بيبو الكرة المصرية"

القاهرة أبوظبي: مجموعة من أجمل أهداف النجم محمود الخطيب "بيبو الكرة المصرية"