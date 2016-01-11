علاء عبد المنعم مهنئًا «وهدان» بعد فوزه بوكالة المجلس : النتيجة أظهرت روح ديمقراطية بالمجلس

هنئ النائب علاء عبد المنعم، سليمان وهدان على فوزه بمنصب الوكيل الثاني لمجلس النواب، وأكد أن ‘‘ المسألة اليوم ليست مسألة مناصب بل مسألة مصر، وأظهرت النتيجة روح الديمقراطية التي نتمتع بيها في المجلس ونتمنى أن تسود مصر’’.

وأضاف النائب عب المنعم،‘‘ أنا سعيد بالنتيجة أكبر سعادة لأنها أثببت بحق أن في برلمان مصر رجال بحق، وقولت أنها منافسة شريفة ومنحنا الشعب ثقة’’.

وأكمل «عبد المنعم»، قائلًا: ‘‘ أيها الأخوة أعضاء برلمان مصر نحن جميعًا مسؤولون عن الدفاع عن المجلس وكرمته وأن نثبت أن في مصر بعد الثورة برلمان محترم ويحترم إرادة الجماهير’’.