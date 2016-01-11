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مقتل 5 أشخاص بعملية احتجاز رهائن داخل مول في بغداد

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مقتل 5 أشخاص بعملية احتجاز رهائن داخل مول في بغداد مقتل 5 أشخاص بعملية احتجاز رهائن داخل مول في بغداد

أرشيفية

أكد مصدر أمني عراقي مقتل 5 أشخاص على الأقل وإصابة نحو 20 آخرين بتفجير سيارة مفخخة قرب مركز تجاري شرق بغداد مساء اليوم الاثنين، وفقاً لما ذكرته “السومرية” العراقية.

ورجح مصدر أمني أن التفجير نفذته عصابة سطو مسلح، مشيراً إلى أنه بعد تجمع القوات المختصة لإسعاف الجرحى، اقتحمت تلك العصابة مركز “الجوهرة” التجاري في منطقة بغداد الجديدة شرق المدينة، والذي يحوي على عدد من محال بيع الذهب.

وقال المصدر ، إن “خمسة أشخاص قتلوا وأصيب 19 آخرون على الأقل بينهم مدير في الاستخبارات، حصيلة انفجار السيارة المفخخة واشتباكات اقتحام المول التجاري شرقي بغداد”.

وكان المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، قد أفاد في وقت سابق، أن أنباء تفيد بأن مسلحين مجهولين قاموا، مساء اليوم، باحتجاز رهائن تحت تهديد السلاح داخل مول في منطقة بغداد الجديدة”.

وذكر أن “قوات الشرطة قامت بتطويق مكان الحادث تمهيداً لاقتحامه وإنقاذ الرهائن”، أن “معلومات تشير إلى حدوث اشتباكات بين الخاطفين والشرطة”.

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