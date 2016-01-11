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«الخارجية» تتابع حالة 12 مصريًا ألقت تركيا القبض عليهم قبل انضمامهم لداعش

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«الخارجية» تتابع حالة 12 مصريًا ألقت تركيا القبض عليهم قبل انضمامهم لداعش «الخارجية» تتابع حالة 12 مصريًا ألقت تركيا القبض عليهم قبل انضمامهم لداعش

يتابع القطاع القنصلي بوزارة الخارجية بالتنسيق مع القنصلية العامة المصرية في اسطنبول حالة أثنى عشر مواطنا مصرياً ألقت السلطات التركية القبض عليهم في مدينة “أضنة” في أثناء محاولتهم المرور عبر الأراضي التركية للانضمام إلى تنظيم داعش، حيث أفادت القنصلية أن المواطنين ينتمون إلى أسرة واحدة ومن بينهم ثلاثة أطفال، وأنه تم إرسال مذكرة رسمية من القنصلية العامة المصرية في اسطنبول إلى وزارة الخارجية التركية للوقوف على تفاصيل عملية إلقاء القبض على المواطنين المصريين، وكذا طبيعة التهم الموجهة إليهم.

وأوضح مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج أن المحكمة التركية المختصة سوف تتخذ اليوم قرارها بشأن المواطنين المصريين المحتجزين، إما بترحيلهم إلى أو باستمرار التحفظ عليهم، مشيراً إلى أن السلطات التركية لا تقوم بإبلاغ القنصلية المصرية في مثل هذه الحالات إلا بناء على طلب صريح من المواطن المحتجز.

وجدد مساعد وزير الخارجية تحذيراته بشأن السفر إلى مناطق الصراع أو الانضمام إلى تنظيمات غير شرعية، الأمر الذي يضع المواطنين تحت طائلة القانون ويعرضهم لعقوبات مشددة.

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