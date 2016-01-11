أفضل (5) أماكن لبيع الألعاب التعليمة للطفل بعمر الخمس سنوات في الرياض

تعليم الأطفال منذ نشأتهم وفي السنوات الأولى خاصةً بأعمار "الحضانة" أمر هام جدًا، ولكنه قد يكون صعبًا في ذات الوقت لذا من أفضل الحلول لمعالجة الأمر اتباع وسائل تعليمية ترفيهية تدخل المتعة والفائدة على الطفل في ذات واحد لإيصال تعليم مبادئ الحروف والكلمات بصورة مبهجة.

"سيِّدتي وطفلك" تكشف لك أجمل (5) ألعاب تعليمية للأطفال بعمر الخمس سنوات وفوائدها التعليمية المتميزة.



أماكن بيع الألعاب التعليمية

لعبة الألوان

مناسبة جدًا للأطفال في ذلك العمر حيث تمكنهم من التعرف على الألوان وأسمائهم وتطلق مواهبه الفنية في عالم التلوين، يتميز الكتاب باحتوائه على صور الحيوانات التي يمكنها كذلك أن يتعلم منها طفلك أسماء الحيوانات وأشكالهم وألوانهم، هذا الكتاب له ثلاثة أجزاء منوعةً، يكوّن مجموعات لا نهاية لها، متعة الشخصيات والحيوانات متوفر (Crayola - Colour& Flip Book) في محل هاي كيدز

الذي يحتوي على العديد من الألعاب التعليمية.

العنوان: شارع التحلية وتحديدًا في لوكالايزر مول.

السعر: 49 ريال

رقم الهاتف: 920009820



لعبة تعليم الأحرف والأرقام

علمي طفلك حروفه الأولى من خلال اللعب بطريقة ممتعة ومشوقة. تتكون هذه اللعبة من 24 مكعبًا خشبيًّا بألوان زاهية، وتوجد عليها الحروف الأبجدية والأرقام باللغة العربية. صُنعت هذه المكعبات من خشب عالي الجودة لتحافظ على شكلها لمدة طويلة، كما أنها مخزّنة في برميل لسهولة التخزين والحفاظ على المكعبات من الضياع تتواجد لعبة (مكعبات الأحرف والأرقام العربية) في مركز عالم المواهب

يهتم مركز عالم المواهب بألعاب الذكاء والوسائل التعليمية.

السعر : من 40 إلى 50 ريالًا

العنوان: الرياض - حي الواحة- طريق الملك عبد الله - شرق طريق أبو بكر الصديق.

رقم الهاتف: 012696633

رقم الجوال: 0507996604



سبورة تعليمية

التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، ابدئي في تأسيس طفلك بأيسر الطرق للحروف الإنجليزية والعربية والأرقام، مبينةً من خلال السبورة المغناطيسية الرائعة والأحرف الملونة التي يمكنك أيضًا من خلالها تعليم الطفل أسماء الألوان، تشمل اللعبة عدة فوائد رائعة في لعبة واحدة تتواجد (السبورة التعليمية) في سنتر بوينت.

العنوان: طريق الملك عبد الله - طريق الإمام سعود بن عبد العزيز مخرج 9

السعر: 65 ريالًا

الهاتف : 0112355369



قطع الألغاز

متعي طفلك بلعبة مميزة تحتوي على 20 قطعةً خشبيةً تبرز الأرقام من 1 إلى 20. كل مجموعة لديها صور تحمل أعداد الأرقام، سوف تعلم طفلك ربط الأرقام مع كمياتها، في حين بناء مهارات الرياضيات في وقت مبكر تشمل صورًا ملونةً جميلةً يعزز ناحية التنسيق العين ومهارات الرياضيات ستجدين لعبة

(Number Puzzles) متواجدة في مركز التعليم المبكر

العنوان: مركز المملكة التجاري - شارع العليا

السعر : 137 ريالًا

الهاتف :0114520372



لعبة الكلمات الإنجليزية

لعبة رائعة تعلم طفلك بداية تكوين الكلمات الإنجليزية الصغيرة، مثالية للعب في الهواء الطلق وفي حفلات الأصدقاء وحفلات الشواء، بعد الظهر في حديقة أو ملعب أو يضم 144 قطعةً موضوعةً في جراب الموز العملاق متعة التعليمية للأطفال لعبة (Giant Bananagrams ) متواجدة في هامليز للألعاب.

العنوان: بانوراما مول - شارع التخصصي- تقاطع شارع الأمير محمد بن عبد العزيز.

السعر : 187 ريالًا

رقم الهاتف: 0112815163