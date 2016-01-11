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رسميًا.. فوز «سليمان وهدان» بمنصب الوكيل الثاني لبرلمان 2016 بـ 285 صوتًا

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رسميًا.. فوز «سليمان وهدان» بمنصب الوكيل الثاني لبرلمان 2016 بـ 285 صوتًا رسميًا.. فوز «سليمان وهدان» بمنصب الوكيل الثاني لبرلمان 2016 بـ 285 صوتًا

البرلمان المصري – أرشيفية

أسفرت نتائج صناديق الاقتراع لأعضاء مجلس النواب لاختيار الوكيل الثاني لبرلمان 2016 بفوز النائب سليمان وهدان بـ 285صوتًا ، على نظيره النائب سليمان وهدان.

وتشهد ثانى جلسات مجلس النواب، المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، استمرار إجراءات انتخابات مقعد وكيل المجلس لانتخاب ثانى وكيلى المجلس.

وكانت أجريت عملية التصويت من قبل النواب لاختيار الوكيل الثانى للمجلس، منذ بداية الجلسة الثانية للبرلمان ظهر اليوم الإثنين، وذلك بعد فوز النائب السيد محمود الشريف، بمقعد الوكيل الأول للمجلس، بعد حصوله على 345 صوتًا، خلال انتخابات وكالة المجلس أمس الأحد، أولى جلسات المجلس، وتتم عملية الانتخاب عن طريق التصويت السرى المباشر فى القاعة الرئيسية بالمجلس.

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