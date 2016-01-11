مؤتمر الأفضل في العالم- ميسي عن: اللحظة الخاصة ونيمار ' ليس خليفتي ' ومن يفوز؟

"أن نكون هنا هو أمرا عظيما".. هكذا اتفق الثلاثي نيمار دا سيلفا وليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو عن الحدث المنتظر. الإعلان عن أفضل لاعب في العالم.

ساعات قليلة تفصلنا عن الحدث الأبرز في العالم. حفل الاتحاد الدولي السنوي في مدينة زيوريخ للإعلان عن جوائز العام.

اللاعب الأفضل والهدف الأفضل والموهبة الأفضل والتشكيل الأفضل في عام 2015.

وقبيل انطلاق الحفل عقد الثلاثي مؤتمرا صحفيا للحديث عن الحدث المنتظر.

وكل ما يلي جاء على لسان ليونيل ميسي.

"التواجد هنا أمرا عظيما بغض النظر عن أي شيء".

"كل عام نحن نبذل قصارى جهدنا للوصول إلى هنا. للوصول إلى أعلى مستويات. بغض النظر من سيفوز في النهاية، أنا أم رونالدو أم نيمار".

"قبل انطلاق كل عام أحاول فعل الأفضل في الموسم. أحاول أن أكون أفضل من الموسم الذي مضى. دائما أفعل ذلك".

"في 2015 حققنا كل أهدافنا. وهو تحقيق كل البطولات. وهذا ما أريده أيضا العام المقبل".

"اللحظة الأفضل؟ من الصعب اختيار لحظة واحدة فقط، من الرائع إننا مر علينا لحظات احتفالات وفرح عديدة".

"نيمار خليفتي؟ لا لا لا. هو ليس خليفتي وليس خليفة أي لاعب. هو سيبقى نفسه وسيستمر هكذا وسينمو أكثر وأكثر".

"5 كرات ذهبية أم الحصول على كأس العالم؟ سؤال صعب ولكنني سأختار كأس العالم".