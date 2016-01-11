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بعد حصار طويل.. أول 3 شاحنات محملة بالمساعدات تدخل مضايا في سوريا

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بعد حصار طويل.. أول 3 شاحنات محملة بالمساعدات تدخل مضايا في سوريا بعد حصار طويل.. أول 3 شاحنات محملة بالمساعدات تدخل مضايا في سوريا

كشف مصدر بالأمم المتحدة يتنقل مع قافلة المساعدات الإنسانية التي تقصد منطقة مضايا، عن دخول أول ثلاث شاحنات من القافلة إلى المدينة.

وبين المصدر أن شاحنات المساعدات تحتوي على طعام ومعدات طبية، وأن القافلة ستدخل مناطق أخرى واقعة تحت سيطرة القوات الموالية للنظام السوري ومحاصرة من قبل الثوار مقل كفريا خلال الليل.

وكان مصدر مسؤول بالأمم المتحدة قد قال لـCNN في وقت سابق الاثنين، إن قافلة مساعدات غذائية إنسانية وصلت من العاصمة السورية دمشق إلى ضواحي بلدة مضايا، التي يقضي الجوع على أهلها في ظل الحصار المفروض عليها.

وأضاف المصدر أن قافلة المساعدات إلى مضايا تتكون من 44 شاحنة، وتابع أن هناك قافلة أخرى وصلت شمال إدلب لنقل مساعدات إلى بلدتي الفوعة وكفريا ضمن اتفاق توصيل المساعدات نفسه.

في الوقت نفسه، أفادت تقارير بوقوع حالات وفاة جديدة بسبب المجاعة التي تشهدها مضايا، إذ قال أحد الأطباء في مستشفى مضايا لـCNN إن هناك 7 حالات وفيات جديدة بسبب الجوع خلال الـ48 ساعة الأخيرة.

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