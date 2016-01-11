زعيم «داعش» يلغي لقاءًا سريًا مع الممثل الأمريكي «شون بين»

كشفت صحيفة “ذي نيويوركر” الأمريكية أن زعيم تنظيم “داعش” الإرهابي أبو بكر البغدادي، ألغى اجتماعا طال انتظاره مع الممثل شون بين، وفق ما أكده المتحدث باسم التنظيم.

ونقلت الصحيفة الأحد 10 يناير، بحسب “روسيا اليوم”، عن المتحدث قوله إن البغدادي ألغى الاجتماع بشكل مفاجئ دون إعطاء أي سبب، ولكنه أوضح أن البغدادي لم يعد يشعر أنه من الحكمة الاجتماع مع بين.

وكان شون بين قد عقد اجتماعا سريا مع أكبر تاجر مخدرات في العالم المكسيكي إل تشابو، في مكان تخفيه، قبل أيام من اعتقاله من جديد، حيث انتشرت شائعات حول أن هذا اللقاء كان سببا في تعرف الشرطة المكسيكية على مكانه.

وأضافت الصحيفة أن الممثل الأمريكي شعر بخيبة الأمل بسبب الإلغاء المفاجئ للاجتماع مع البغدادي، مشيرة إلى أن شون بين قد عمل على تجهيز نفسه من أجل هذا اللقاء السري من خلال شراء ملابس صحراوية للتمويه.

وأكدت أن البغدادي يأمل أن يكون بين لا يشعر بأي سوء تجاه إلغاء هذا الاجتماع، حيث أنه من أشد معجبي الممثل، ويحب جميع أفلامه حتى تلك التي مثلها مع مادونا!

واتضح أن هذا الخبر لا يتعدى كونه مزحة من المحرر آندي بورويتز العامل في صحيفة “ذي نيويوركر”، والمتخصص في كتابة المقالات الفكاهية والساخرة.

تجدر الإشارة إلى أن لقاء بين مع زعيم المافيا المكسيكي فتح المجال واسعا أمام مستخدمي التواصل الاجتماعي للتندر، مبينين أنه كان يجدر بشون بين ترتيب لقاء مع البغدادي، لربما كان سهل ذلك القبض عليه.