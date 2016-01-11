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بدء دخول المساعدات إلى بلدة مضايا في ريف دمشق

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بدء دخول المساعدات إلى بلدة مضايا في ريف دمشق بدء دخول المساعدات إلى بلدة مضايا في ريف دمشق

قافلة المساعدات

 

أعلن الهلال الاحمر السوري، عن أن قافلة المساعدات بدأت في الدخول  إلى بلدة مضايا المحاصرة في ريف دمشق.

وصلت قوافل المساعدات الإنسانية، إلى مشارف مدينة مضايا بريف دمشق، والتي تتألف من عشرات الشاحنات التي تحمل المساعدات الغذائية والطبية، إلى مناطق مضايا و كفريا والفوعة، حسبما أدت وكالة الأنباء الفرنسية.

وتشهد مدينة مضايا منذ نحو 180 يومًا حصارًا مشددًا من حزب الله اللبناني وقوات النظام، فيما تشهد بلدتا كفريا والفوعة بريف إدلب حصارًا من قبل جبهة النصرة “نظيم القاعدة في بلاد الشام” والفصائل الإسلامية منذ نحو أشهر.

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