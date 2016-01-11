مسؤول عسكري روسي: إمدادات الأسلحة لداعش ما زالت مستمرة من تركيا

أكد الفريق سيرجي رودسكوي ، رئيس مديرية العمليات لهيئة الأركان الروسية بأن إمدادات الأسلحة للمسلحين في منطقة اللاذقية السورية مستمرة في التدفق من تركيا.

وقال الفريق رودسكوي ـ في مقابلة خاصة مع قناة “روسيا اليوم” الفضائية بثت مساء اليوم الإثنين إنه بالرغم من كل الجهود المبذولة من قبل المجتمع الدولي للحد من تقديم المساعدات العسكرية لمسلحي تنظيم “داعش ” ، إلا أن هناك إمدادات تدخل عبر الحدود التركية للمسلحين في محافظة اللاذقية السورية وبشكل مستمر.

وعلى صعيد متصل ، أشاد المسؤول العسكري الروسي بما أسماه التقدم الذي حققه الجيش السوري، مشيرا إلى أن المسلحين تكبدوا خسائر كبيرة ، وأنهم كانوا مضطرين لترك مواقعهم.

يذكر أن سلاح الجو الروسي ينفذ طلعات ضد تنظيم “داعش ” الإرهابي ومقاتلي “جبهة النصرة” في سوريا منذ الثلاثين من سبتمبر العام الماضي بطلب من الرئيس السوري بشار الأسد ، فيما أسفرت الغارات الجوية عن إلحاق خسائر كبيرة في صفوف التنظيم الإرهابي.

ويشن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضربات جوية في كل من : العراق وسوريا.