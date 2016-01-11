أخبار عاجلة

بفضل «الخلطة السرية».. الأهلي يتفوق على «عمالقة أوروبا» -
«بوجلبان»: كوليبالي يشبه فلافيو.. ومعلول يؤدي رغم الضغوط الإعلامية -
مساء dmc - ابراهيم سرحان " ثانون الضرائب ألزم الشركات بعدم قبول الشيكات " -
مساء dmc - عاكف مغربي " لدينا 20 مليون بطاقة بنكية في مصر " -
مساء dmc - حازم حجازي " 14 % من المصريين لديهم حسابات بنكية " -
مساء dmc - د.محمد معيط " وزارة المالية لا تدخر جهدا لتعويض السنوات التي مرت بدون تطوير " -
دول الخليج ترحب بالضربة الأمريكية على القاعدة الجوية السورية -
القاهرة أبوظبي: مجموعة من أجمل أهداف النجم محمود الخطيب "بيبو الكرة المصرية" -
مساء dmc - حازم حجازي " الوعي في الدفع بالكارت الذكي لم يكن موجود لفترات طويلة في مصر " -
ده كلام - حلقة الجمعة 7-4-2017 مع نجم الغناء الشعبي سعد الصغير " الإزدواجية والتناقض " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

مسؤول عسكري روسي: إمدادات الأسلحة لداعش ما زالت مستمرة من تركيا

Google+ Print
مسؤول عسكري روسي: إمدادات الأسلحة لداعش ما زالت مستمرة من تركيا مسؤول عسكري روسي: إمدادات الأسلحة لداعش ما زالت مستمرة من تركيا

أكد الفريق سيرجي رودسكوي ، رئيس مديرية العمليات لهيئة الأركان الروسية بأن إمدادات الأسلحة للمسلحين في منطقة اللاذقية السورية مستمرة في التدفق من تركيا.

وقال الفريق رودسكوي ـ في مقابلة خاصة مع قناة “روسيا اليوم” الفضائية بثت مساء اليوم الإثنين إنه بالرغم من كل الجهود المبذولة من قبل المجتمع الدولي للحد من تقديم المساعدات العسكرية لمسلحي تنظيم “داعش ” ، إلا أن هناك إمدادات تدخل عبر الحدود التركية للمسلحين في محافظة اللاذقية السورية وبشكل مستمر.

وعلى صعيد متصل ، أشاد المسؤول العسكري الروسي بما أسماه التقدم الذي حققه الجيش السوري، مشيرا إلى أن المسلحين تكبدوا خسائر كبيرة ، وأنهم كانوا مضطرين لترك مواقعهم.

يذكر أن سلاح الجو الروسي ينفذ طلعات ضد تنظيم “داعش ” الإرهابي ومقاتلي “جبهة النصرة” في سوريا منذ الثلاثين من سبتمبر العام الماضي بطلب من الرئيس السوري بشار الأسد ، فيما أسفرت الغارات الجوية عن إلحاق خسائر كبيرة في صفوف التنظيم الإرهابي.

ويشن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضربات جوية في كل من : العراق وسوريا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا