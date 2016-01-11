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مصدر روسي : طهران لم تطلب من موسكو الوساطة مع السعودية

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مصدر روسي : طهران لم تطلب من موسكو الوساطة مع السعودية مصدر روسي : طهران لم تطلب من موسكو الوساطة مع السعودية

أكد مصدر بوزارة الخارجية الروسية اليوم الإثنين  أن طهران لم تطلب من موسكو حتى الآن التدخل كوسيط لحل الأزمة مع .

ونقلت قناة ” روسيا اليوم ” الفضائية عن المصدر – الذى لم تسمه – قوله “تربطنا علاقات حسنة ليست فقط مع إيران وإنما مع المملكة العربية السعودية، على الرغم من أن هناك وجهات نظر مختلفة مع الرياض فيما يتعلق بسوريا”.

يذكر أن الخارجية الروسية كانت قد أعلنت في وقت سباق استعداد موسكو للعب دور الوسيط في حل الخلاف الذي نشب بين البلدين، والقيام بكل ما هو مطلوب لتقريب وجهات النظر بين الجانبين .

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