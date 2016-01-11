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«صافيناز» تدخل عالم الدراما في «أبو البنات»

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«صافيناز» تدخل عالم الدراما في «أبو البنات» «صافيناز» تدخل عالم الدراما في «أبو البنات»

انضمت الراقصة الشهيرة صافيناز لأسرة مسلسل “أبو البنات” بطولة النجم مصطفى شعبان.

وتعاقدت صافيناز رسميا أمس الأحد مع شركة سينرجي المنتجة للمسلسل لتبدأ مشوارها مع عالم الدراما التليفزيونية.

ومن جانبة اكد مخرج المسلسل رؤوف عبد العزيز أن صافيناز ستظهر في دور مختلف تماما سيكون مفاجأة للجمهور وذلك في أول تجربة لها في عالم الدراما التليفزيونية ، خاصة وأن هذا هو ماشجعها على خوض تلك التجربة بعد ظهورها بشخصيتة الراقصة في أكثر من عمل سينمائي.

أبو البنات بطولة مصطفى شعبان ولقاء الخميسي وصلاح عبدالله وعبدالرحمن أبو زهرة وتأليف احمد عبدالفتاح واخراج رؤووف عبدالعزيز وانتاج شركة سينرجي للإنتاج الفني .

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