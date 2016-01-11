رئيس مجلس النواب: تشكيل لجنتين للقوانين واللائحة بعد الانتهاء من انتخاب الوكيل الثاني

قال على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنه سيعقد جلسة أخرى بعد انتهاء الجلسة الإجرائية لمجلس النواب عقب انتهاء انتخابات اختيار الفائز بمقد الوكيل الثانى لمجلس النواب.

وأضاف عبد العال، خلال الجلسة الإجرائية التى مازالت مستمرة حتى اﻷن، اليوم الإثنين، أنه بعد انتهاء الجلسة الحالية بقرابة الساعة سيتم خلال الجلسة الثانية تشكيل لجنتين اﻷولى تختص بمناقسة القوانين التى صدرت فى غيبة البرلمان إعمالا بالمادة 156 من الدستور.

وأشار عبد العال إلى أن اللجنة الثانبة ستختص بمناقشة اللائحة الداخلية لمجلس النواب؛ والتى سيطرأ عليها تعديلات طبقا للدستور.