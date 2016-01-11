أخبار عاجلة

بفضل «الخلطة السرية».. الأهلي يتفوق على «عمالقة أوروبا» -
«بوجلبان»: كوليبالي يشبه فلافيو.. ومعلول يؤدي رغم الضغوط الإعلامية -
مساء dmc - ابراهيم سرحان " ثانون الضرائب ألزم الشركات بعدم قبول الشيكات " -
مساء dmc - عاكف مغربي " لدينا 20 مليون بطاقة بنكية في مصر " -
مساء dmc - حازم حجازي " 14 % من المصريين لديهم حسابات بنكية " -
مساء dmc - د.محمد معيط " وزارة المالية لا تدخر جهدا لتعويض السنوات التي مرت بدون تطوير " -
دول الخليج ترحب بالضربة الأمريكية على القاعدة الجوية السورية -
القاهرة أبوظبي: مجموعة من أجمل أهداف النجم محمود الخطيب "بيبو الكرة المصرية" -
مساء dmc - حازم حجازي " الوعي في الدفع بالكارت الذكي لم يكن موجود لفترات طويلة في مصر " -
ده كلام - حلقة الجمعة 7-4-2017 مع نجم الغناء الشعبي سعد الصغير " الإزدواجية والتناقض " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

رئيس مجلس النواب: تشكيل لجنتين للقوانين واللائحة بعد الانتهاء من انتخاب الوكيل الثاني

Google+ Print
رئيس مجلس النواب: تشكيل لجنتين للقوانين واللائحة بعد الانتهاء من انتخاب الوكيل الثاني رئيس مجلس النواب: تشكيل لجنتين للقوانين واللائحة بعد الانتهاء من انتخاب الوكيل الثاني

مجلس النواب – أرشيفية

قال على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنه سيعقد جلسة أخرى بعد انتهاء الجلسة الإجرائية لمجلس النواب عقب انتهاء انتخابات اختيار الفائز بمقد الوكيل الثانى لمجلس النواب.

وأضاف عبد العال، خلال الجلسة الإجرائية التى مازالت مستمرة حتى اﻷن، اليوم الإثنين، أنه بعد انتهاء الجلسة الحالية بقرابة الساعة سيتم خلال الجلسة الثانية تشكيل لجنتين اﻷولى تختص بمناقسة القوانين التى صدرت فى غيبة البرلمان إعمالا بالمادة 156 من الدستور.

وأشار عبد العال إلى أن اللجنة الثانبة ستختص بمناقشة اللائحة الداخلية لمجلس النواب؛ والتى سيطرأ عليها تعديلات طبقا للدستور.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا