7 آلاف دولار لمن يقبض على «سفاح القطط»

أعلن ناشطون في مجال حقوق الحيوان بالعاصمة البريطانية لندن عن جائزة غرية، لمن يساعد في القبض على “سفاح” القطط.

وخصص الناشطون مكافأة مالية مقدارها 5 آلاف جنيه استرليني (7.700 دولار)، لم يعط أية معلومات تفضي إلى القبض على قاتل متسلسل أزهق أرواح 30 قطة على مدى العامين الماضيين.

وتم العثور على 7 قطط على الأقل ممزقة الأحشاء أو مقطوعة الرأس خلال الأشهر الأخيرة في ضاحية سكنية جنوب لندن بحسب ما ذكرت صحيفة دايلي ميل البريطانية.

وكان السكان عرضوا مبلغ ألفي جنيه استرليني (3.100 دولار) في البداية لإلقاء القبض على سفاح القطط، لكن الجائزة تضاعفت، بعد أن أبلغ العديد من السكان عن تعرض حيواناتهم الأليفة للطعن خلال الأسبوع الماضي.

وقالت إليسا ألين المتحدثة باسم جمعية محلية للدفاع عن حقوق الحيوان: “إنه من الضروري لأي مجتمع تتعرض فيه الحيوانات الأليفة لمثل هذه التصرفات العنيفة والسادية أن يقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة للقبض على الفاعلين”.

وأضافت إليسا “الأشخاص الذين يقومون بمثل هذه الأفعال يشكلون خطراً ليس على الحيوانات فقط، بل على البشر أيضاً، ومن الضروري القبض عليهم قبل أن يكرروا هجماتهم على القطط والحيوانات الأخرى”.

وحثت إليسا أصحاب القطط والحيوانات الأليفة على مراقبة حيواناتهم وإبقائها تحت أنظارهم طوال الوقت.