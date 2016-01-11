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فيديو | علاقة حب فريدة بين روسي ودب ضخم

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فيديو | علاقة حب فريدة بين روسي ودب ضخم فيديو | علاقة حب فريدة بين روسي ودب ضخم

علاقة حب فريدة بين روسي ودب ضخم

الدب من الحيوانات المفترسة التي أزهقت أرواح الكثيرين وخاصة في الغابات، واستخدمت في أفلام الإثارة والرعب كمادة دسمة لرفع الأدرينالين لدى المشاهدين، لكن هذه العلاقة الفريدة التي تربط رجلاً روسياً مع دب أدهشت مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

وإذا كنت تعتقد أن الكلاب والقطط وحدها هي الحيوانات الأليفة التي يمكن للإنسان عناقها واللهو معها، وقد تغير رأيك عندما تشاهد هذه المشاهد النادرة، التي يظهر فيها رجل وهو يعانق دباً ضخماً يفوقه بالحجم مرات عديدة، دون أن يحاول افتراسه بحسب موقع إليت دايلي.

ولم يتم الكشف عن اسم وهوية الرجل الذي على الرغم من أنه ضخم الجثة عند مقارنته ببني جنسه من البشر، إلا أنه بدا كدمية صغيرة بين يدي الدب، كما لم يعرف في أي مكان أو زمان تم تصوير هذا الفيديو.

لكن مقطع الفيديو الذي تم نشره على موقع اليوتيوب في 5 يناير الجاري، حظي بمتابعة كبيرة تجاوزت نصف مليون مرة خلال أيام قليلة، وعبر العديد من المشاهدين عن دهشتهم واستغرابهم من الدب الأليف الذي بدا كقط وديع وهو يعانق ويلاعب صاحبه.

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