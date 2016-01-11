الكرة الذهبية - كيف تقنع أصدقائك أن رونالدو هو الأفضل في 2015

يرى الكثيرون أن الكرة الذهبية أمرها محسوم لصالح ليونيل ميسي وآخرون يرشحون نيمار دا سيلفا ولا لكريستيانو رونالدو. هنا يمكن أن ترد على هؤلاء.

ولكل لاعب محبيه ومتابعيه، وبالتأكيد هناك من يرى في رونالدو الأحق للفوز بالكرة الذهبية، ومع ما قدمه الدون خلال الموسم الماضي وطوال عام 2015 هناك ما قد يساعدهم في إثبات صحة وجهة نظرهم.

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وسيساعدكم FilGoal.com من خلال هذا التقرير في إقناع أصدقائكم أن رونالدو يستحق الكرة الذهبية عن عام 2015.

صحيح لم يفز رونالدو بأي ألقاب مع ريال مدريد خلال الموسم الماضي، لكنه لم يخرج خالي الوفاض من الإنجازات الفردية وأهمها أنه أصبح الهداف التاريخي للنادي الملكي متخطيا ألفريدو دي ستيفانو وراؤول جونزاليس.

رونالدو توج هدافا لدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي برصيد 10 أهداف متساويا مع ميسي ونيمار، وسجل في كل المراحل عدا الدور ربع النهائي ضد أتليتكو مدريد.

بشكل عام، أصبح رونالدو في 2015 هو الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا بـ88 هدف خلال 121 مباراة خاضهم وبفارق 8 أهداف عن ميسي.

وعلى الرغم من أن رونالدو شارك فقط في 35 مباراة في الدوري الإسباني إلا أنه سجل خلالهم 48 هدفا ليكون هدافا لليجا كما أنه صنع 16 هدفا.

صحيح أن برشلونة فاز بخماسية الموسم الماضي كان ميسي ونيمار بطليها، إلا أنه يجب وضع تراجع الحالة البدنية والإصابات التي ضربت ريال مدريد في الحسبان.

ريال مدريد دخل العام متصدرا لليجا ومتوجا بمونديال الأندية، ورغم السقوط إلا أن رونالدو لم يتوقف عن ألقابه الفردية.

ومع الوضع بعين الاعتبار أن ريال مدريد لم يكن مستقرا أيضا إداريا، فرحل عنه كارلو أنشيلوتي ثم رفائيل بينيتث.

انتظروا، هناك شيء آخر قد تقنعون به أصدقائكم بأن رونالدو الأفضل، فهو سبق أبناء جيله بإصدار أول فيلم يحكي عن حياته وهو حي يرزق.