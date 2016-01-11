الكرة الذهبية - كيف تقنع أصدقائك أن ميسي هو الأفضل في 2015

صحيح أن الأغلب مقتنع بأن ليونيل ميسي سيكون صاحب الكرة الذهبية 2015، ولكنك في هذا التقرير قد تجد أكثر من حجة لتقنع الذين يفضلون كريستيانو رونالدو أو نيمار دا سيلفا.

ولكل لاعب محبيه ومتابعيه، وبالتأكيد الأغلبية ترى في ميسي الأحق للفوز بالكرة الذهبية، ومع ما قدمه الساحر الأرجنتيني خلال الموسم الماضي وطوال عام 2015 هناك ما قد يساعدهم في إثبات صحة وجهة نظرهم.

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كيف تقنع أصدقائك أن رونالدو هو الأفضل في 2015

وسيساعدكم FilGoal.com من خلال هذا التقرير في إقناع أصدقائكم أن ميسي يستحق الكرة الذهبية عن عام 2015.

سجل ليونيل ميسي 6 أهداف في 4 نهائيات وهي النهاية المثالية لعام 2015 بالنسبة لميسي وذلك بعد هدفه في نهائي كأس العالم للأندية.

سجل في نهائي كأس الملك والسوبر الأوروبي والسوبر الإسباني وأخيرا مونديال الأندية.

وبشكل عام، فميسي الحاسم سجل 24 هدفا في 28 مباراة نهائية لبرشلونة.

وأحد أفضل لحظاته على الإطلاق جاءت في نهائي كأس ملك إسبانيا حينما فاز برشلونة على أتليتك بيلباو وسجل خلالها البرغوث الأرجنتيني هدفا رائعا دخل في قائمة الأهداف المرشحة للفوز بجائزة بوشكاش أفضل هدف.

صحيح أن ميسي ليس هداف الليجا، ولكنه قاد برشلونة للفوز بـ5 ألقاب خلال الموسم المنصرم وسجل في الدوري الإسباني 43 هدفا في 38 مباراة وصنع 21 وفي دوري الأبطال خلال 13 مباراة سجل 10 أهداف وصنع 6 وفي كأس الملك خلال 6 مباريات سجل 5 أهداف وصنع 4.

وتوج ميسي بالكرة الفضية بكأس العالم للأندية عام 2015 وهو نفس إنجاز رونالدو في عام 2014 حينما فاز البرتغالي بسباق الكرة الذهبية.

كارليس بويول أسطورة برشلونة، كان قد أكد في وقت سابق أنه من غير العادل ألا يفوز ميسي بالجائزة، وأيضا أرسين فينجر مدرب أرسنال الذي أعرب عن ثقته في أن ميسي سيفوز بالجائزة.

ميسي أيضا وصل رفقة منتخب الأرجنتين إلى نهائي بطولة كوبا أميركا ولولا غياب الحظ لكان يحتفل بـ6 ألقاب.