مؤتمر الأفضل في العالم - رونالدو عن: شيء يتمنى أخذه من ميسي.. وحظوظه القليلة

"حظوظي قليلة اليوم بالمقارنة مع ليونيل ميسي ونيمار دا سيلفا".. هكذا بدأ كريستيانو رونالدو حديثه عن الحدث المنتظر. الإعلان عن أفضل لاعب في العالم.

ساعات قليلة تفصلنا عن الحدث الأبرز في العالم. حفل الاتحاد الدولي السنوي في مدينة زيوريخ للإعلان عن جوائز العام.

اللاعب الأفضل والهدف الأفضل والموهبة الأفضل والتشكيل الأفضل في عام 2015.

وقبيل انطلاق الحفل عقد الثلاثي نيمار دا سيلفا وليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو مؤتمرا صحفيا للحديث عن الحدث المنتظر.

كل ما يلي على لسان كريستيانو رونالدو.

"هذه جائزة خاصة بالنسبة لنا".

"جائزة تتطلب مجهودا طوال الموسم من أجل الوصول هنا".

"هي المرة الثامنة التي أتواجد بها هنا. وهذا أمرا عظيما".

"رسالة إلى الآخرين؟ يجب عليكم بذل الجهد والعمل الجاد والاحترافية. الموهبة وحدها لا تكفي".

"تحطيم الأرقام القياسية ليس فقط في ريال مدريد بل عالميا أحب ذلك، وأريد أن استمر في فعل ذلك".

"الرقم 7؟ في البداية مع يونايتد طلبت الرقم 28 ولكن السير أليكس فيرجسون قال لي: لا. سترتدي الرقم 7".

"في البداية كان الأمر مخيفا لأنه رقم دافيد بيكام، ولكنه أصبح رقم حظي".

"ربما ميسي ونيمار لديهم فرص للفوز أكثر مني اليوم. لكنني هنا لأني استحق ذلك".

"أنا سعيد جدا بما قدمته".

"شيء أحسد ميسي عليه وأتمنى امتلاكه؟ قدمه اليسرى".

"ميسي لديه قدم يسرى رائعا أريد أن امتلكها (ضاحكا)".