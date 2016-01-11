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محكمة جنح مركز سوهاج تجدد حبس عاطل 15 يوم لاتهامه بالسرقة بالإكراه

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محكمة جنح مركز سوهاج تجدد حبس عاطل 15 يوم لاتهامه بالسرقة بالإكراه محكمة جنح مركز سوهاج تجدد حبس عاطل 15 يوم لاتهامه بالسرقة بالإكراه

حبس متهم 14 يومًا – أرشيفية

قررت محكمة جنح مركز سوهاج تجديد حبس المتهم “إبراهيم ع أ” عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيق، لاتهامه بسرقة المجني عليه “أحمد م ع” بالإكراه.

ترجع الواقعة عندما تلقى رئيس مباحث مركز سوهاج، بلاغًا من المجني عليه مفاده تعرضه لسرقة متعلقاته في الطريق العام عندما خرج عليه المتهم وقام بتهديده واستولى منه على اللاب توب الخاص به تحت تهديد السلاح وفر هاربًا.

وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم وتبين أنه مسجل خطر وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وتم تجديدها إلى 15 يومًا.

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