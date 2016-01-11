الأهلي قد يخسر إيفونا وسليمان أمام الداخلية

كشف خالد محمود طبيب الأهلي أن الثنائي ماليك إيفونا ووليد سليمان سيتضح موقفه من المشاركة في لقاء الخميس أمام الداخلية خلال الأيام المقبلة.

ويعاني إيفونا من إجهاد في العضلة الخلفية شعر به في لقاء المقاولون العرب الأحد وستحدد الآشعة مدى تأثره وقدرته على المشاركة أمام الداخلية.

ويواصل سليمان برنامجه العلاجي للتخلص من أورام الكاحل التي أبعدته عن لقاء المقاولون وأشار الطبيب إلى تحسن حالته لكن لم تتحدد بعد قدرته على اللحاق بلقاء الخميس.

ويستأنف الفريق تدريباته الثلاثاء بعد منح الجهاز الفني بقيادة جوزيه بيسيرو راحة للاعبين الإثنين.