مدرب الأهلي لـ في الجول: الداخلية؟ قد نغير في التشكيل وفقا لكل مباراة

أكد محمد عبد العظيم "عظيمة" مدرب عام الأهلي أن فريقه يدفع بالتشكيل المناسب في كل مباراة على حدة بناء على ظروفها والمنافس الذي يواجهه.

ويستعد الأهلي لمواجهة الداخلية الخميس في الجولة الـ14 من الدوري المصري الممتاز على ملعب بتروسبورت.

وقال عظيمة لـFilGoal.com:"سنلعب مباراة قوية أمام الداخلية، فهو فريق منظم للغاية ويمتلك عناصر مميزة في كل الخطوط".

وأضاف "سنستعد جيدا للمباراة ولا يزعجنا خوضها على بتروسبورت، هذا الأمر لا يعتبر أزمة، لنتعامل مع الأمر بواقعية".

وأتم "كل مباراة لها ظروفها الخاصة، قد نغير في التشكيل وفقا لهذه المعطيات".