مرتضى يجتمع بالجهاز الفني للزمالك لمناقشة الصفقات الجديدة

سيجتمع مرتضى منصور رئيس الزمالك بالجهاز الفني للفريق الإثنين لمناقشة الصفقات الجديدة التي يريد بطل مصر إبرامها في سوق الانتقالات الشتوية الحالية.

وسيناقش مرتضى مع ميدو وجهازه ملف المهاجم الأجنبي الذي يحتاجه الزمالك بعد إعارة خالد قمر لسموحة مع بداية الموسم ورحيل عبد الله سيسيه إلى اتحاد الشرطة واقتراب أحمد حسن مكي من الانتقال لسموحة على سبيل الإعارة.

وسيتطرق الحديث عن اللاعبين المعروضين على الزمالك للوقوف على مدى ملائمتهم لاحتياجات الفريق.

ويستعد الفارس الأبيض لمواجهة الشرطة السبت في الجولة الـ14 من الدوري المصري الممتاز، وحقق الفريق انتصارين مهمين على إنبي والداخلية في أول اختبارين لميدو الذي خلف ماركوس باكيتا في مقعد الرجل الأول.