بيسيرو: الأهلي يضم أفضل لاعبين في مصر.. والفرصة متاحة للجميع

قال جوزيه بيسيرو المدير الفني للأهلي إن فريقه يضم أفضل لاعبين في مصر، مشددا أن المنافسة بين الجميع قوية.

وأضاف المدرب في تصريحات صحفية عقب تصدر فريقه لجدول المسابقة "الفرصة متاحة لكل اللاعبين للدخول ضمن التشكيلة الاساسية للمباريات والباب مفتوح أمام الجميع. من يثبت نفسه فى التدريبات سوف يجد مكانه على الفور في التشكيل الأساسي".

اقرأ أيضا - أرقام في الجول - سلاح الأهلي الفتاك "الذي توج الزمالك بالدوري"

وفاز الأهلي أمس على المقاولون العرب 3-1 ليتصدر الدوري بـ25 نقطة.

اقرأ أيضا - 5 ملامح من فوز الأهلي أمام المقاولون العرب.. 10 في 2 ومصير مجهول

وأردف " أضع لكل مباراة الخطة التى تناسبها وفق طريقة أداء المنافس. الموسم طويل وشاق ويحتاج إلى الإعتماد على كل اللاعبين"

اقرأ أيضا - أرقام في الجول - 3 أمور طورها الأهلي أمام المقاولون.. "المعيار مواجهة الداخلية"

وعن ضغط المباريات قال "اللعب كل 3 أيام أمر فى غاية الصعوبة ويتسبب فى العديد من الإصابات مما يضطرني لإتباع سياسة التدوير بين اللاعبين لمواجهة الإرهاق أو الغيابات الناتجة عن الإصابات والإيقافات"

ويواجه الأهلي الداخلية الخميس المقبل ضمن الجولة الـ14 للمسابقة.