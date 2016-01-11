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بيسيرو: الأهلي يضم أفضل لاعبين في مصر.. والفرصة متاحة للجميع

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بيسيرو: الأهلي يضم أفضل لاعبين في مصر.. والفرصة متاحة للجميع بيسيرو: الأهلي يضم أفضل لاعبين في مصر.. والفرصة متاحة للجميع

قال جوزيه بيسيرو المدير الفني للأهلي إن فريقه يضم أفضل لاعبين في ، مشددا أن المنافسة بين الجميع قوية.

وأضاف المدرب في تصريحات صحفية عقب تصدر فريقه لجدول المسابقة "الفرصة متاحة لكل اللاعبين للدخول ضمن التشكيلة الاساسية للمباريات والباب مفتوح أمام الجميع. من يثبت نفسه فى التدريبات سوف يجد مكانه على الفور في التشكيل الأساسي".

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وفاز الأهلي أمس على المقاولون العرب 3-1 ليتصدر الدوري بـ25 نقطة.

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وأردف " أضع لكل مباراة الخطة التى تناسبها وفق طريقة أداء المنافس. الموسم طويل وشاق ويحتاج إلى الإعتماد على كل اللاعبين"

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وعن ضغط المباريات قال "اللعب كل 3 أيام أمر فى غاية الصعوبة ويتسبب فى العديد من الإصابات مما يضطرني لإتباع سياسة التدوير بين اللاعبين لمواجهة الإرهاق أو الغيابات الناتجة عن الإصابات والإيقافات"

ويواجه الأهلي الداخلية الخميس المقبل ضمن الجولة الـ14 للمسابقة.

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