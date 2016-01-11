تدوير بيسيرو - 24 لاعب.. حضور مستمر لإكرامي والسعيد.. وتشكيل ثابت مرة واحدة فقط

لازال البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للأهلي يثير بعض الجدل في صفوف الجماهير الحمراء، ما بين مؤيد ومعارض، وما بين متفائل ورافض.

بيسيرو قاد الأهلي في 11 مباراة بالدوري حتى الآن، حقق خلالها 8 انتصارات وتعادل وحيد وتلقى هزيمتين. لكن تبقى السمة الأبرز للبرتغالي هي عدم ثبات التشكيل، واتباع سياسة المداورة أو Rotation بين اللاعبين بشكل منتظم.

بعض النقاط الرقمية توضح مدى إيمان بيسيرو بنظرية المداورة بين اللاعبين والتي يطبقها بصورة شبه دائمة في مبارات الفريق الأحمر.

- لاعبان فقط ظهرا في تشكيلة الأهلي في كل مبارياته الـ11 التي خاضها بالدوري حتى الآن، وهما الحارس شريف إكرامي، الوحيد الذي لم يغب عن أي دقيقة في كل المباريات، وصانع الألعاب عبد الله السعيد الذي غاب فقط عن أول 60 دقيقة من مباراة أسوان.

- بالإضافة لإكرامي والسعيد، دخل الثنائي أحمد فتحي وأحمد حجازي قائمة الـ18 في كل المباريات، وشارك كل منهما في 10 مباريات. فتحي جلس بديلاً دون مشاركة في مباراة سموحة فيما كان موقف حجازي مماثلاً أمام المقاولون العرب.

- وليد سليمان شارك في 10 مباريات (لم يكمل منها سوى مباراة وحيدة) قبل أن يغيب عن المباراة الأخيرة للإصابة، فيما شارك حسام غالي في 9 مباريات (خرج مستبدلاً في واحدة منها) ثم غاب عن أخر مباراتين للإيقاف.

- في المجمل أشرك بيسيرو 24 لاعباً حتى الآن، بالإضافة لثلاثة لاعبين دخلوا قوائم المباريات وجلسوا كبدلاء دون مشاركة وهم الحارسين أحمد عادل عبد المنعم ومسعد عوض والظهير الأيسر محمد حمدي.

- لاعبان فقط من قائمة الأهلي لم يدخلا قائمة الـ18 في أي مباراة حتى الآن وهما المدافع شريف حازم والجناح محمد حمدي زكي.

- أكثر اللاعبين مشاركة هو شريف إكرامي بإجمالي 990 دقيقة في 11 مباراة كاملة، وأقلهم كان أحمد الشيخ الذي شارك في 11 دقيقة فقط أمام المقاولون العرب.

- لم يحافظ بيسيرو على ثبات التشكيل دون أي تغيير لمباراتين متتاليتين سوى في مرة وحيدة، حينما بدأ مباراة وادي دجلة بنفس التشكيل الذي بدأ به مباراة حرس الحدود التي سبقتها.