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احتفاليات ثقافة الوادي الجديد بعيد الشرطة وثورة 25 يناير‎

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احتفاليات ثقافة الوادي الجديد بعيد الشرطة وثورة 25 يناير‎ احتفاليات ثقافة الوادي الجديد بعيد الشرطة وثورة 25 يناير‎

ثقافة الوادي الجديد – أرشيفية

 

ينظم فرع الثقافة الجماهيرية بالوادي الجديد، يومي 21 و22 يناير الجاري، بأعياد الشرطة وثورة 25 يناير المجيدة.

وذكر صلاح حسان، مدير عام فرع الثقافة الجماهيرية بالوادي الجديد، أن الاحتفالية الأولى تقام يوم 20 يناير الجاري، بقاعة علي حريف بمدينة الخارجة، بعنوان “مواكب الشهداء – البطولة والارهاب”؛ لتكريم شهداء الثورة والشرطة، من أبناء المحافظة بحضور قيادات المحافظة التنفيذية والأمنية والسياسية والشعبية.

أضاف أن الاحتفالية الثانية يوم 22 يناير الجاري ، تقام بقاعة مركز إعلام الداخلة بمدينة موط؛ لتكريم شهداء ثورة يناير والشرطة، من أبناء مركز الداخلة، مع تقديم تابلوهات فنية وشعرية، تحكي بطولات الشرطة والجيش، في مواجهة الارهاب، وأهداف ثورة يناير المجيدة​.​

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