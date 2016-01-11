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صور| بريد الوادي الجديد يناقش هيكلة الأجور بعد قانون «الخدمة المدنية‎»

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صور| بريد الوادي الجديد يناقش هيكلة الأجور بعد قانون «الخدمة المدنية‎» صور| بريد الوادي الجديد يناقش هيكلة الأجور بعد قانون «الخدمة المدنية‎»

اجتماع بريد الوادي الجديد

 

عقد غبيريال عياد، مدير عام منطقة بريد الوادي الجديد، اليوم الاثنين، اجتماعًا موسعًا مع موظفي وقيادات المنطقة؛ لتوضيح هيكلة الأجور وآليات الرواتب الشهرية، والأجور المتغيرة في ظل تطبيق قانون رقم 18 لسنة 2015 والمعروف باسم “الخدمة المدنية”.

وقال عزت غبريال عياد، مدير عام منطقة بريد الوادي الجديد، إن البريد المصري لا يقل عن أي مؤسسة إدارية ومالية في الدولة، بل يزيد عن ذلك، وأن رئاسة الهيئة تسعى وتدرس رفع أجور العاملين في أقرب وقت ممكن، وخلال المرحلة المقبلة بما يتناسب وحجم العمل البريدي الملقى على عاتق أبنائها البريديين.

وأضاف أن المنطقة تعمل حاليًا خلال ​الفترة علي تطوير الخدمات البريدية والمصرفية التي تقدمها لعملائها من أبناء المحافظة، خاصة المناطق البعيدة والنائية.

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