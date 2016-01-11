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«جميلة البرلمان»:تنبأت بـ«الحكم العسكري»..ووصفت السيسي بـ« قمر وبرنس»

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دينا عبدالعزيز

دينا عبدالعزيز

حالة من الجدل أثيرت منذ ظهور النائبة عن دائرة حلوان دينا عبدالعزيز في جلسة البرلمان الأولى، والتي أقيمت جلسة موازية لها على مواقع التواصل الاجتماعي، أرجع البعض أن هذا الجدل الثائر حول النائبة «دينا عبدالعزيز» صغر سنها إذ تبلغ من العمر 31 عامًا، وتعد من أصغر نواب البرلمان في تلك الدورة.

تنبأت النائبة «دينا عبدالعزيز» بوصول للحكم العسكري، حيث قالت على حسابها الخاص على «فيس بوك»: «رأيى وللاسف، واللهى لو نهاية البيحصل في مصر حكم عسكرى لحد مايكون في رشاده مدنيه أو تكون في كوادر سياسيه غير الفى الساحه دلوقتى الكل تطلعاتهم تحقيق طموحات شخصيه انا موافقه جداااااااااا لا وبتمنا كمان خصوصا انها المؤسسه الوحيده في مصر البتصنع صف تانى من القياده».

ووصف رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، النائبة بأنها ليست جيدة في الإملاء، ووصفوها بـ«ساقطة إملاء».

 

منشور النائبة " دينا عبدالعزيز"

منشور النائبة ” دينا عبدالعزيز”

كما وصفت النائبة الرئيس بالعديد من الأوصاف منها «برنس وقمر، حيث ذكرت على حسابها على «فيس بوك»،  حين كان «السيسي» وزيرًا للدفاع في يوليو 2013، بعد إعلانه عزل محمد مرسي، فوصفته بأنه «عسول أوي على فكرة»، والثانية في أبريل 2014، حين وصفته بـ«قمر»، بعد إهداء وزير الدفاع اليوناني له سيف الإسكندر الأكبر

 

منشور النائبة " دينا عبدالعزيز"

منشور النائبة ” دينا عبدالعزيز”

 

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أونا

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