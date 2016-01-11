هشام شربتجي يعود إلى الدراما

بعد غياب استمر سنوات، منذ عرض مسلسل "المفتاح" للكاتب خالد خليفة في العام 2012 ، يعود المخرج السوري هشام شربتجي إلى الدراما السورية هذا العام، من خلال بطولة مسلسل كوميدي اجتماعي بعنوان "أزمة عائلية " وهو من تأليف شادي كيوان وإنتاج المؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني و الإذاعي .

وأكد مصدر في المؤسسة أن شربتجي أعطى موافقته المبدئية على العمل، وأنه بصدد انجاز بعض التفاصيل الأخرى، وربما ينطلق تصوير المسلسل في مطلع شهر فبراير /شباط المقبل دون أية تفاصيل إضافية .