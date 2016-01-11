إجازة مثيرة في "لوس انجلس"

تحلو زيارة مدينة "لوس انجلس" المترامية الأطراف في ولاية "كاليفورنيا" الجنوبية؛ لكونها واحدة من أشهر المدن في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى شهرتها الدولية في صناعة السينما.

من أشهر معالم المدينة التي تستحق الزيارة:

- متحف "جي بول غيتي": صمّمه المعماري ريتشارد ماير الشهير؛ يقع في جبال "سانتا مونيكا"، ويمتدّ على مساحة 445.154 متراً مربعاً. يضم المتحف مجموعات منوعة من الآثار اليونانية والرومانية للفن المعاصر. ويتكون من مبانٍ عدة وحديقة مركزية، فضلاً عن مطعم ومقهى.

- مسرح "غرومان" الصيني: يقع في مدينة "هوليوود" ، تزينه المصابيح الشرقية المثبتة على أعمدة حجرية منحوتة بشكل معقد. كان افتتح سنة 1927، وهو يعتبر من أشهر دور العرض السينمائي في العالم اليوم، خصوصاً أنه يضمّ شاشة "آي ماكس" تبلغ مساحتها 94 قدماً عرضاً و46 قدماً طولاً، ويتسع لحوالي 932 شخصاً، فضلاً عن وجود آثار بصمات أشهر النجوم فيه.

- "ممرّ المشاهير": يقع "الممر" أمام مسرح "غرومان" الصيني في مدينة "هوليوود"، ويبلغ طوله حوالى 5 أميال. يحوي أكثر من 2000 نجمة برونزية منحوتة، تكرّم نجوم السينما والموسيقيين والمنتجين، فضلاً عن كبار الشخصيات. علماً أن النجمة الأولى تعود إلى سنة 1960، وتحمل اسم الممثلة جوان ودوارد Joanne Woodward الحائزة على "أوسكار" عن دورها في فيلم "وجوه حواء الثلاثة".

- "ديزني لاند": يستقبل هذا المتنزه سنوياً حوالى 18 مليون زائر ليستمتعوا بالألعاب، برفقة شخصيّات أفلام "الكارتون" الشهيرة، مثل: "ميكي ماوس" و"بطوط". هناك، يمكن عيش المغامرة من خلال زيارة "منزل الأشباح" الذي يسوده الغموض، حيث الإضاءة الخفيفة وصور الأشباح المعلّقة على الجدران، بالإضافة إلى المؤثرات الصوتيّة المرعبة!

_ "سوق المزارعين": كانت السوق افتتحت للمرّة لأولى مرة في سنة 1934، أثناء في ذروة الكساد الاقتصادي، واستقطبت ثمانية عشر مزارعاً أقاموا الأكشاك على قطعة أرض مفتوحة بالقرب من "ويلشاير بوليفارد" لبيع منتجاتهم من الفاكهة والخضر للمستهلك. وعلى مر السنين، توسعت هذه السوق لاستيعاب المزيد من البائعين، حتى باتت اليوم تضم عدداً من المطاعم، والمتاجر المتخصصة التي تعرض المجوهرات وأدوات المطبخ ولعب الاطفال.

_ شاطئ "فينيسيا": يحلو المشي وركوب الدراجات والتزلج في هذا العنوان. هناك، يعدّ شاطئ "العضلات" واحداً من الأماكن الأكثر إثارة للاهتمام في "فينيسيا"، ويعود سبب تسميته بتهافت الناس لممارسة ألعاب الحديد تحت أشعة الشمس الحارقة! وهناك أيضاً مجموعة متنوعة من المحلات التجارية التي تبيع جميع أنواع البضائع.

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