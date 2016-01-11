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نادين الراسي وأربع ممثلات يخططن لقتل قصي خولي

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الإثنين 11-01-2016 14:30

دمشق – سيدتي نت
يتابع النجم السوري قصي خولي عقد جلسات العمل تحضيراً لمسلسل جريمة شغف مع المنتج مفيد الرفاعي والكاتبة نور شيشكلي والمخرج وليد ناصيف بالإضافة إلى النجم المصري أحمد فهمي .
ويتناول العمل قصة خمس نساء جمعهن هدف واحد هو الانتقام من رجل يجسد دوره الفنان قصي خولي، حيث تختلف دوافع كل واحدة من البطلات الخمسة لقتل البطل .
وعلى الرغم من التكتم من قبل الشركة المنتجة حول أسماء بطلات العمل فقد علمت " سيدتي نت " أنه من بين أبرز البطلات النجمة اللبنانية نادين الراسي، حيث تم الاتفاق معها على كافة التفاصيل بينما هناك العديد من الخيارات الأخرى للبطلات الباقيات ومن بينهن النجمة السورية سلافة معمار وأخريات .
كما علمت " سيدتي نت " أن النجم اللبناني طوني عيسى أحد ابرز المرشحين للمسلسل الذي من المتوقع أن ينطلق تصويره خلال الفترة القريبة القادمة .

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سيدتي