Leonardo DiCaprio أكبر الفائزين في Golden Globes 2016

أقيمت أمس الدورة الثالثة والسبعون من Golden Globes 2016 في بيفرلي هيلز، وكان من أبرز مقدّميها المخرج العالمي Mel Gibson.

- فاز فيلم The Revenant بجائزة أفضل فيلم درامي .

- فاز فيلم The Martianبجائزة أفضل الأفلام الكوميدية أو الموسيقية في المسابقة .

- حصل Leonardo DiCaprio على جائزة أفضل ممثل درامي عن دوره في The Revenant.

- فاز Matt Demon بجائزة أفضل ممثل كوميدي على أدائه في The Martian.

- فازت الممثلة Brie Larson بجائزة أفضل ممثلة درامية عن دورها في فيلم Room's.

- فازت الممثلة Jennifer Lawrence بجائزة أفضل ممثلة عن فئة الأفلام الكوميدية أو الموسيقية عن أدائها في فيلم Joy.

- حصل فيلم The Revenant أيضاً على جائزة أفضل مخرج لـ Alejandro Iñárritu .

- حقق الممثل Sylvester Stallone أول ألقابه في Golden Globes بعد فوزه بجائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم Creed، بعد أن رُشّح آخر مرة للجائزة في عام 1977 عن فيلمه الشهير Rocky.

- فازت الممثلة البريطانية Kate Winslet بجائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم Steve Jobs.

- حصل فيلم Inside Out على جائزة أفضل عمل رسوم متحركة، إثر اختياره من قبل رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود المنظمة للمسابقة.

- فاز الفيلم الهنغاري Son of Saul على جائزة أفضل فيلم بلغة أجنبية.

اللائحة الكاملة للرابحين في جائزة Golden Globes 2016

في السينما:

- أفضل فيلم دراما: The Revenant.

- أفضل فيلم موسيقي أو كوميدي: The Martian.

- - أفضل مخرج: Alejandro Iñárritu عن فيلم "The Revenant".

- أفضل ممثلة في فيلم دراما: Brie Larson في فيلم "Room".

- أفضل ممثلة في فيلم كوميدي أو موسيقي: Jennifer Lawrence في فيلم "Joy".

- أفضل ممثلة في دور مساعد: Kate Winslet في فيلم "Steve Jobs".

- أفضل ممثل في فيلم دراما: Leonardo DiCaprio في فيلم "The Revenant".

- أفضل ممثل في فيلم موسيقي أو كوميدي: Matt Demon في فيلم "The Martian".

- أفضل ممثل في دور مساعد: Sylvester Stallone في فيلم "Creed".

- أفضل سيناريو: Aaron Sorkin عن فيلم "Steve Jobs".

- أفضل فيلم رسوم متحرّكة: Inside Out.

- أفضل أغنية أصليّة: Writing's On The Wall في فيلم "Spectre".

- أفضل موسيقى تصويرية: The Hateful Eight.

- أفضل فيلم بلغة أجنبيّة: Son of Paul.

في التلفزيون:

- أفضل مسلسل تلفزيوني درامي: Mr. Robot.

- أفضل مسلسل تلفزيوني كوميدي: Mozart in the Jungle.

- أفضل فيلم تلفزيوني أو مسلسل قصير: Wolf Hall.

- أفضل ممثلة في مسلسل تلفزيوني درامي: Taraji P. Henson في "Empire".

- أفضل ممثل في مسلسل تلفزيوني كوميدي: Gael García في "Mozart in the Jungle".

- أفضل ممثلة في مسلسل تلفزيوني كوميدي أو موسيقي: Rachel Bloom في "Crazy Ex- Girlfriend.

- أفضل ممثلة في دور مساعد في مسلسل أو مسلسل قصير أو فيلم تلفزيوني : Maura Tierney في "The Affair".

- أفضل ممثل في دور مساعد في مسلسل أو مسلسل قصير أو فيلم تلفزيوني: Christian Slater في "Mr. Robot".

- أفضل ممثل في مسلسل قصير أو فيلم تلفزيوني: Oscar Isaac في "Show Me a Hero".

- أفضل ممثلة في مسلسل قصير أو فيلم تلفزيوني: Lady GAGA في "American Horror Story: Hotel".