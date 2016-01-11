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وفاة المغني David Bowie بعد صراع سرّي مع السرطان

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الإثنين 11-01-2016 14:54

بعد صراع سرّي مع مرض السرطان دام 18 شهراً، توفي اليوم مغني البوب David Bowie، لينضم بذلك إلى قافلة النجوم الذين آثار رحيلهم ضجة في الوسط الفني.
عُرف النجم البريطاني الذي قام بإطلاق ألبومه الجديد Blackstar، أثناء الأسبوع الفائت في يوم عيد ميلاده الـ69، باسم أحد مؤسسي الروك، وكان واحداً من الفنانين الأكثر نجاحاً في القرن الـ20.
وقال متحدث باسم Bowie في هذا الصباح: " David Bowie توفي بسلام اليوم محاطاً بعائلته، بعد معركة شجاعة لمدة 18 شهراً مع مرض السرطان".
وأكد نجل المغني الراحل Duncan Jones الخبر، فغرّد على تويتر: "بكلّ أسف وحزن أقول إن الخبر صحيح. سأكون غائباً لفترة من الوقت.. أحبّكم".
نجوم كثر نعوا David Bowie، وأثنوا على فنّ الراحل، كان أوّلهم Kanye West، لأن أجيالاً عدّة عاصرته وعرف شهرة كبيرة منذ السبعينيات، إذ باع حوالى 140 مليون نسخة من ألبوماته في جميع أنحاء العالم، وحاز أثناء مشواره الفني جوائز قيمة عدّة، منها جائزة Grammy للإنجاز مدى الحياة، التي حصل عليها في عام 2006.
كذلك كان للراحل محاولات تمثيلية، إذ شارك في عدّة أفلام، كان أشهرها فيلم The Man Who Fell to Earth في عام 1976.
تزوج David Bowie مرتين، الأولى جمعته بزوجته Angie في عام 1970، وأنجب منها ابنه Duncan، قبل انفصالهما في عام 1980. أمّا زواجه الثاني فجمعه بالعارضة العالمية Iman، وأنجب منها ابنته Alexandria، التي تبلغ الـ 15 من عمرها.

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