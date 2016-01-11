"ديو المشاهير": قسوة أسامة الرحباني تحبط المشتركين

انتهى البرايم 10 من برنامج "ديو المشاهير" بخروج معزّ التومي الذي غادر وهو يحمل "شيك" بقيمة 7 آلاف دولار، من المقرر أن يتبرّع بها لإحدى الجمعيات، ما يعني أن المنافسة انحسرت لتكون بين أربعة نجوم هم: شكران مرتجى وأدوار ورولا شامية ووسام صليبا.

أما ضيوف البرايم، فكانوا وائل جسار ورويدا عطية وأنغرد نقور، الذين غنوا بشكل ثنائي مجموعة من أغنياتهم، و"تريو" و"كاوترو" أغنية للراحلة وردة الجزائرية، بحضور أعضاء لجنة التحكيم المؤلفة من الفنان أسامة الرحباني والملحن طارق أو جودة والإعلامية منى أبو حمزة، كما تواجد باسم ياخور بين الجمهور وابنة وائل جسار ماريلين التي جلست إلى جانب ياخور.

أسامة الرحباني الذي أشاد بصوت وائل جسار وتجربته الفنية، التي بدأت في عمر الثماني سنوات، قال له بعدما افتتح البرنامج بالغناء مع طوني عيسى: "كل واحد ضارب عينه أنو يغني"، ثم قال لـ طوني: "غناؤك جيد ولكن إلجم صوتك عند نهاية الأغنية واهتم بمخارج الحروف".

أما منى ففالت له "صوتك رائع ووائل صوته نادر وأجمل بلا موسيقى"، بينما علّق طارق "غنّيت حلو بس مع صوت من أهم أصوات العالم العربي بدّك وقت لتقلّع".

معز التومي غنى مع رويدا عطية، فقال له طارق "اليوم غنيت حلو بس مش مثل السابق". أما منى فأكدت أنه قدم لوناً غنائياً جديداً وبعيداً عن اللون الرومانسي، بينما قال له أسامة "مش كتير مسلطن مثل عادتك".

في إطلالته الثانية، غنى وائل مع رولا شامية، فوصف أسامة غناءها بـ"التسميع". ومنى قالت لها "هضامتك وخفة ظلك، لم تسمحا بأن "تلحقي" وائل في الغناء". أما طارق فقال لها "مش موفقة ولكن سوف أعطيكي نعم لأنك تركتي طوني وجيتي لعندي".

رويدا عطية غنت في ظهورها الثاني مع شكران مرتجى، فقال لها طارق "إحساسك حلو. حابة الأغنية ومرتاحة". ومنى علقت "صوتك حنون". أما أسامة فعلّق " تصرّفت باحتراف".

وسام صليبا غنى مع أنغريد نقّور، فقال أسامة معلّقاً "لوك جيد ولكنك نسيت كل شيء آخر والأغنية ما "فقعت معك".

منى أبدت إعجابها بطريقة تقديم وسام السكتس مع أنغريد، وطارق: "أفضل من الحلقة السابقة ولكن في حلقات البرنامج الأولى كنت أفضل".

أدوار غنى مع وائل، فوصفه طارق بالفنان الكامل. أما منى فأشادت بطلّته، واعتبر أسامة أن وجوده محبب: "ولقد غنّيت في شكل جيّد".

في نهاية الحلقة، غنّت رويدا عطية "تريو" مع شكران ومرتجى ورولا شامية أغنية "بتنونّس بيك"، بينما غنى وائل مع طوني عيسى وإدوار ومعزّ "قال إيه". وعندما اقترب وائل جسار من لجنة التحكيم، وقبل أعضاءها علقت مقدمة البرنامج أنابيلا هلال: " أنا ما بيطلعلي بوسة كمان"، فلبّى طلبها.

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