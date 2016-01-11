هل سينجح عاصي وديانا في كليب وأغنية "روميو وجولييت"؟

بعد أن عرض الكليب عبر موقع اليوتيوب محققاً نجاحاً كبيراً قبل أيام قليلة، تبدأ قنوات روتانا المتنوعة خلال الايام القادمة بعرض الفيديو كليب الجديد "الدويتو" الذي يجمع "برنسيسة الغناء العربي" الفنانة ديانا حداد و "فارس الأغنية العربية" الفنان عاصي الحلاني من ألحان الموسيقار "طلال" وإخراج المخرج علاء الأنصاري، الذي إختار موقعاً ريفياً في اسطنبول بتركيا، ووضع به إمكانيات إنتاجية وبشريّة كبيرة على مدار ثلاث أيام تصوير وأيام عديدة من التجهيز والتحضير، تليق بمستوى الأغنية التي حملت عنوان "روميو وجولييت" من كلمات الشاعر أحمد علوي وتوزيع الموسيقار حسام كامل.

وجمعت الأغنية في الكليب مشاهد متعددة قدمتها حداد والحلاني سوياً الى جانب المشاهد المنفردة التي أظهرت مشاركتهما في إحتفالية زفاف لصديقيهما، مرتدية ديانا حداد ولأول مرة فستان الزفاف الأبيض ضمن سيناريو قصة الكليب، والذي صمم خصيصاً للكليب من قبل دار الأزياء "لابورجوازيه" والتي قدمت لهم شكراً خاصاً عبر حساباتها المختلفة في موقع التواصل الإجتماعي وعلى رأسهم مدير الدار انطوان سلامة، الذي سخر كل الإمكانيات لإنجاز الفستان في الوقت المناسب.

وأكدت ديانا حداد لجمهورها عن سعادتها بهذا العمل الجديد "روميو وجولييت" الذي يجمعها مرة أخرى بالمبدع الموسيقار "طلال"، وقالت أنه عمل إبداعي في اللحن والكلمات، وضخم وفخم في تجهيزة وإنجازه، مع الفنان عاصي الحلاني التي وصفته بالأخ العزيز والفنان المبدع، ومع المخرج علاء الأنصاري التي وصفته بالمتميز، واصلة شكرها أيضاً الى الموسيقار حسام كامل على المجهود الإبداعي الذي قدمه في ترجمة لحن "طلال" المتميز في الأغنية.

وقدمت ديانا في هذا الكليب مجهوداً في عملية تنفيذ مشاهد الدبكة اللبنانية التي قدمتها الى جانب عاصي الحلاني، وفي الإطلالات الأخرى المختلفة التي ظهرت بها في الكليب المتنوع، مؤكدة حرصها دائماً على أن تكون في مظهر مختلف ومدروس أمام الجمهور التي تعتز بوجوده دائماً الى جانبها.

هذا وستشارك الفنانة ديانا حداد خلال الشهر المقبل فبراير 2016 ضمن مهرجان الربيع في دولة قطر من تنظيم إذاعة الريان ضمن حفلاً جماهرياً سيتضمن مجموعة متنوعة من الأغنيات الجديدة أمام الجمهور في الدوحة.

فهل سيتقبل الجمهور ديانا وعاصي بهذا العمل؟ الجواب في الأيام المقبلة!

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