لهذه الأسباب اعتقلت الشرطة معجبي التركيين بوراك أوزجيفيت وفخرية أفجين في النمسا

بعد إعلان النجم التركي بوراك أوزجيفيت الشهير ببالي بيك أنه سيمضي ليلة رأس السنة باسطنبول جراء ارتباطه بتصوير مسلسله الرومانسي "الحب أعمى" مع نسليهان أتاغول، فوجىء جمهوره بصوره مع حبيبته النجمة التركية فخرية أفجين الشهيرة بنجلاء في مدينة العشاق فيينا في النمسا بعد أن نشرا صورهما في حسابيهما الشخصيين في موقع التواصل الإجتماعي "إنستغرام" ،وتبين منها أنهما أمضيا إجازة رأس سنة قصيرة في فيينا حيث نزلا في فندق (Do&Co) التي نشرا صوراً من غرفيتهما فيه.

وبعد أن عرف معجبوهما الأتراك المقيمين في النمسا مقر إقامتهما، اتجهوا فوراً إلى الفندق للقائهما والتقاط الصور التذكارية معهما،وأدى تجمهر المعجبين الكبير أمام مدخل الفندق إلى طلب إدارته العون من رجال الأمن لضبط الفوضى الحاصلة التي أزعجت باقي نزلاء الفندق، وقام رجال الأمن بتأمين خروج الثنائي من الباب الخلفي، وإيصالهما إلى المطار ليعودا إلى بلدهما تركيا.

وتم إعتقال بعض الأشخاص ممن تسببوا بالفوضى للفندق والنزلاء.

ويعدّ النجمان بوراك أوزجيفيت وفخرية أفجين من أشهر الثنائيات الرومانسية وأكثرها شعبية في تركيا بعد نجاح فيلمهما "طائر النمنمة" الذي نشأت فيه قصة حبهما منذ عام وأكثر.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي