مجلس جامعة سوهاج يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بانعقاد مجلس النواب‎

هنئ مجلس جامعة سوهاج برئاسة د. نبيل نور الدين رئيس الجامعة، اليوم، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري بمناسبة انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب، والذي تم انجازه ليكتمل الاستحقاق الثالث لخارطة الطريق، وبداية لتحقيق آمال وطموحات الدولة المصرية القائمة على العدل والديمقراطية.

وأكد المجلس على تمنيات أسرة الجامعة “أعضاء هيئة التدريس، طلبة وطالبات، عاملين” إلى مجلس النواب الجديد بدوام التوفيق في أداء مهامه في صياغة مستقبل الوطن، وفي إطار الاحترام الكامل لمبداً الفصل بين السلطات.

وأشار رئيس الجامعة إلى أهمية الدور الذي لعبه رجال القضاء والجيش والشرطة واللجنة العليا للانتخابات في تحقيق هذا الانجاز، الذي كان شاهدًا على اصطفاف الشعب المصري صفًا واحداً في مواجهة تحديات المرحلة​.​