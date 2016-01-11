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اختتام ورشة العمل التي أقامتها «مؤسسة كلام للبحوث والإعلام» في عمّان

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اختتام ورشة العمل التي أقامتها «مؤسسة كلام للبحوث والإعلام» في عمّان اختتام ورشة العمل التي أقامتها «مؤسسة كلام للبحوث والإعلام» في عمّان

جانب من الأعمال الثقافية

اختتمت، اليوم، في مدينة عمّان بالمملكة الأردنيّة الهاشميّة ورشة العمل التي أقامتها “مؤسسة كلام للبحوث والإعلام” بعنوان: الفلسفة المعاصرة والعلاقة بينها وبين العلوم التجريبية والكلامية.

وجاءت هذه الورشة لتحاول الجمع بين حضارتين، التراث الكلامي الإسلامي، والدّراسات الغربية الفلسفية، والعلاقات بينهما، وفتح مشاريع لدراسات معمّقة حولها.

واستمرت الورشة لسبعة أيام، قام عدد من الخبراء الاستشاريين بمحاضرات هامّة حول مواضيع معاصرة، كدليل إثبات وجود الله، ومشكلة الشر، والسببية، والدين، والعلم التجريبي، ومنحت هذه المحاضرات صور ومفاتيح حول كيفية فهم هذه القضايا بطريقة فلسفية معاصرة.

وبحسب التيار العلمي المعاصر، وبعد كل محاضرة أتيحت الفرصة للحضور لتقييم هذه المواضيع المطروحة، والنقاش الجماعي في كيفية ربط هذه القضايا مع تراثنا العلمي، وخاصة في علم الكلام والأصول.

وتأتي هذه الورشة في عمّان لتقدّم مسائل فلسفيّة لمجموعة من المتكلمين في العالم الإسلامي، والعمل على وضع خطط لإحياء التراث الكلامي، وإدخال مسائله وأدلته الى المباحثات والمحاورات المعاصرة في الإلهيات والفلسفة والعلوم التجريبية.

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