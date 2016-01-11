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محافظ قنا يتفقد أعمال إعادة رصف طريق «مصر – أسوان» الزراعي

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محافظ قنا يتفقد أعمال إعادة رصف طريق «مصر – أسوان» الزراعي محافظ قنا يتفقد أعمال إعادة رصف طريق «مصر – أسوان» الزراعي

 

تفقد عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، أعمال إعادة الرصف التي تجرى بطريق « – أسوان» الزراعي، التي يتم تنفيذها تحت إشراف جهاز تعمير جنوب الصعيد، رافقه خلال الجولة اللواء محمد خاطر رئيس جهاز تعمير جنوب الصعيد وعدد من القيادات التنفيذية والمعنية بالمحافظة​.​

​وأوضح «الهجان» أنه سوف يتم رصف مسافة 4 كم من الطريق تبدأ من نقطة مرور البياضية وتنتهي عند كوبري المعنا بتكلفة مالية 8 مليون و600 ألف جنيه، وأصدر المحافظ تعليماته للشركة المنفذة بتكثيف عدد العمالة والمعدات للإنتهاء من أعمال الرصف في أسرع وقت ممكن مع مراعاة تطبيق معايير الجودة العالية في عمليات الرصف.

كما تفقد محافظ قنا، أعمال رصف طريق نجوع الحميدات بطول 6 كم بتكلفة مالية 2 مليون و400 ألف جنية، يأتي ذلك في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق داخل مدن المحافظة لزيادة معدلات الأمان وتقليل المخاطر على الطرق السريعة والداخلية والحد من الحوادث.

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