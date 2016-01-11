«زين».. طفل سوري يخرج «القيصر» كاظم الساهر عن هدوئه في «TheVoice Kids»

كتبت – نانيس البيلي

صوت قوي وإحساس عالي ورومانسية في الأداء، يغلفهم كاريزما وحضور واثق.. «خلطة سحرية» امتلكها «زين عبيد» الطفل السوري المشارك في برنامج اكتشاف المواهب «TheVoice Kids»، ليخطف بها الأضواء ويبهر «كاظم ونانسي وتامر» حكام البرنامج، وينتزع البسمة العريضة من «القيصر»، وتجعله يخرج عن هدوئه المعتاد.

«10 مرات» كانت عدد الضغطات التي قام بها «الساهر» على الزر الأحمر، ليستدير بكرسيه معلنًا موافقته وبشدة على صوت «زين»، الذي صدح يغني «شو بيشبهك تشرين» للفنان اللبناني «معين شريف».

وبعربه المتمكنة وأداؤه الواثق الذي يشبه «عتاولة الغناء» أجبر الطفل السوري «القيصر» على الاستدارة من الجملة الثانية التي يشدو بها، وتفاعل معه بحماس كبير متمايلاً برأسه ومطلقًا ابتسامة عريضة وعبارات تشجيع للنجم الصغير مثل «الله، شو هاد» لم يعهدها جمهور «القيصر» منه، خاصةً بعد أن احتفظ بهدوء واتزان كبير في برنامج «TheVoice» للمواهب الشابة بمواسمه الثلاثة.

" frameborder="0">

ابتسامة بريئة تمتع بها «زين» كان يظهرها مع استدارة حكام البرنامج له، ليسحر بها المدربين الثلاثة بعدما أبهرهم بصوته وامكانياته الكبيرة التي لاتتناسب مع سنه الصغير، وأشعل النجم الصغير مسرح البرنامج بدءاً من التفاعل والتصفيق الحاد من الجمهور وكذلك التنافس الحاد بين المدربين الثالثة لضمه إلى فريقهم.

ورغم أن الطفل السوري أكد أنه سيختار «كاظم» إذا استدار كل حكام البرنامج له لأنه «يجبه كثيراً» بحسب وصفه، وذلك خلال تقرير مصور قبيل صعوده المسرح، إلا أن «نانسي» استطاعت اقناعه بالانضمام إلى فريقها بعدما وصفته بأنه «حالة في وقفته وصوته وشكله»، ليحسم »زين» قراره: «بختار نانسي عجرم».